17:56 Uhr

Zwei Radfahrer mit Alkohol im Blut stürzen

Zwei Radfahrer sind am Montagabend in Augsburg mit Alkohol im Blut in den Sattel gestiegen und dann gestürzt.

Zwei Radfahrer sind am Montagabend mit Alkohol im Blut in den Sattel gestiegen und dann gestürzt. Gegen 22 Uhr war ein 23-jähriger Augsburger mit seinem Fahrrad in der Mittelstraße im Wertachviertel unterwegs. Im Bereich einer Baustelle stürzte der Mann und verletzte sich an der rechten Hand. Als Beamte den Unfall aufnahmen, stellten sich fest, dass der Radfahrer nach Alkohol roch. Ein Test ergab einen Wert von knapp 0,7 Promille. Gegen 22.45 Uhr wurden Beamtezu einem gestürzten Radfahrer in Göggingen gerufen. Es stellte sich heraus, dass der 41-jährige Mann offenbar aufgrund seiner Alkoholisierung den Lenker zu stark bewegt hatte. Ein Test ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille. Der Augsburger wurde mit Verdacht auf einen Sprunggelenksbruch in die Uniklinik eingeliefert. (jöh)

