Zwei neue Hotels bilden den Anfang für einen Büro- und Hotel-Campus

Das Hotel Super 8 by Wyndham liegt an der Ecke Eichleitnerstraße und Peter-Dörfler-Straße in Augsburg.

Plus Zwei sehr verschiedene Hotels eröffnen in Augsburg. In direkter Nähe entstehen drei Bürobauten. Das wollen die Investoren in Göggingen erreichen.

Von Michael Hörmann

Wer in Augsburg übernachten möchte, hat ab sofort zwei neue Häuser zur Auswahl. Sie liegen direkt nebeneinander im Stadtteil Göggingen. Die Hotels setzen dabei auf unterschiedliche Konzepte: Ein Haus firmiert als sogenanntes Boardinghaus. Es spricht Personen an, die für einen längeren Zeitraum eine Unterkunft in Augsburg benötigen. Das benachbarte Hotel ist ein klassisches Business-Hotel. Die Adresse lautet Eichleitnerstraße 9. Das Boardinghaus um die Ecke sitzt dagegen in der Peter-Dörfler-Straße 34.

Im neuen Boardinghaus gibt es für die Gäste auch eine Küchenzeile. Bild: Silvio Wyszengrad

Beide Hotels gehören zur GS Star GmbH, die zur Gorgeous Smiling Hotels GmbH gehört. Heiko Grote, Geschäftsführer der Gorgeous Smiling Hotels GmbH, glaubt an den Erfolg des Konzepts: „Die Corona-Krise hält die Welt in Atem, und trotzdem versuchen wir positiv zu denken.“ Mit dem großen Bauprojekt habe das Unternehmen gezeigt, dass man nach vorne schaue. Grote ist zudem überzeugt, dass das Wohnen in einem Boardinghaus künftig gefragter sein werde.

Das bieten die neuen Hotels im Augsburger Stadtteil Göggingen

Nach Angaben des Hotelbetreibers gibt es 52 Zimmer. Sie verfügen über einen Flatscreen-TV, kostenloses WLAN, Safe, Klimaanlage, ein Bügeleisen sowie Bügelbrett. Es gibt zudem eine Küchenzeile, um selbst zu kochen. Arthotel ANA Living Augsburg heißt das Hotel. Größer ist der Gebäudekomplex des Schwesterhotels mit dem Namen Super 8 by Wyndham. Es hat 154 Zimmer. Beide Hotels verbindet eine Lobby, die rund um die Uhr geöffnet ist. Der Hotelkomplex gehört zu einem Gesamtpaket. Verantwortlich dafür ist die Münchner Brixx Projektentwicklungs-GmbH.

Ziel ist es, dass bis Herbst 2021 auf dem ehemaligen Industriegelände ein Büro- und Hotel-Campus entsteht. Die Hotels stehen, nun folgen die anderen Bauten. Die Grundsteinlegung erfolgte im März. Gebaut werden drei Bürohäuser. Es handelt sich um zwei rechteckige Kuben zur Peter-Dörfler-Straße hin und ein L-förmiges Bürogebäude dahinter.

Die Häuser an der Straße werden fünfstöckig, nach hinten flacht sich der Komplex auf vier und drei Stockwerke ab. Insgesamt entstünden 8000 Quadratmeter neue Büroflächen, so das Unternehmen. Wie es bei der Grundsteinlegung hieß, sind im Inneren moderne Büroflächen vorgesehen.

Neues Hotel in Augsburg will auch Miet-Arbeitsplätze anbieten

So wird es klassische Einzel- und Teambüros, aber auch Open-Space- und moderne Kombilösungen geben. Auch „Smart Working“, eine neue, auf Technologie basierende Arbeitsform, soll möglich sein. In der Tiefgarage des Campus finden 135 Fahrzeuge Platz.

Die Büros sind im Karree um einen zentralen begrünten Innenhof angeordnet. Dort sollen in Zukunft Sitzgelegenheiten und Bäume zum Verweilen einladen, so die Bauherren.

