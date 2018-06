vor 33 Min.

Zwei neue Schulbaustellen in Oberhausen

Mit fast 16 Millionen Euro Kosten wird die Generalsanierung der Löweneck-Schule zum Kraftakt. Die Folge: Das sonderpädagogische Förderzentrum muss ausziehen.

Von Andrea Baumann

An diesem Donnerstag beschäftigt sich der Stadtrat mit der Generalsanierung der Löweneck-Grund- und Mittelschule in Oberhausen. Mit 15,64 Millionen Euro Gesamtkosten zählt das Projekt zu den dicken Brocken im städtischen Haushalt, auch wenn mit staatlichen Zuschüssen von bis zu acht Millionen zu rechnen ist. Die Stadt will die Ausschreibung und die Förderanträge bis September 2018 fertigstellen und im Sommer 2019 mit den Arbeiten beginnen.

Betreten verboten

Die Aussicht, drei Jahre lang den Schulbetrieb auf einer Baustelle aufrechtzuerhalten, betrachtet Rektorin Britta Siemer als „Herausforderung“. Dennoch: Trotz Dreck und Lärm kann nur alles besser werden. Die Mängelliste an dem 1904 errichteten Gebäude ist lang und reicht vom Brandschutz bis zur Sicherheitstechnik. Einige Räume dürfen aus statischen Gründen gar nicht mehr betreten werden. Manchen Schülern graust es so vor den Toiletten, dass sie den ganzen Vormittag nichts trinken, um sich den Gang aufs Örtchen sparen zu können.

Siemer ist froh über die Generalsanierung, die ihren Kollegen und den rund 460 Schülern aus derzeit 27 Nationen zu angemessenen Arbeits- und Lernbedingungen verhelfen soll. Für die Pädagogin sind die Arbeiten an der Löweneck-Schule mehr als die Beseitigung von baulichen Mängeln.

Wertschätzung für den Stadtteil

Sie sieht darin einen wichtigen Beitrag zur Stadtentwicklung. Gerade in Oberhausen sei in den vergangenen Jahren in puncto Schulen sehr viel geschehen – angefangen vom Neubau der Drei-Auen-Schule über die neue Turnhalle der Werner-Egk-Schule bis zur Sanierung der Heinrich-von-Buz-Realschule. „Wenn jetzt wir noch dazukommen, drückt das eine Wertschätzung für unseren Stadtteil aus“, sagt die Rektorin.

Eine Wertschätzung für einen Stadtteil, der in den nächsten Jahren durch Neubaugebiete wie dem Zeuna-Stärker-Areal noch wachsen wird. Für viele der neu hinzugezogenen Familien sei die Schule einer der ersten Anknüpfungspunkte im Viertel, weiß Siemer.

Klar ist: Die Löweneck-Schule wird in den nächsten Jahren enger zusammenrücken müssen. Klassen gehen auf Wanderschaft, weil sie kein Zimmer mehr zur Alleinnutzung haben. Provisorische Klassenzimmer können nicht geschaffen werden, weil auf dem Freigelände der Platz für Containerbauten fehlt. Die Folge: Das sonderpädagogische Förderzentrum Martinschule, das bislang sechs Klassenzimmer und einige Nebenräume im Löweneck-Gebäude nutzt, muss bis zum Sommer ausziehen.

Zusammenführen, was zusammengehört

Damit wird am Stammsitz der Förderschule in der Pestalozzistraße eine weitere Baustelle eröffnet. Denn die Sanierung der Löweneck-Schule ist für die Stadt laut Bildungsreferent Hermann Köhler „ein Anlass, zusammenzuführen, was zusammengehört.“ Das heißt: Alle Klassen der Förderschule sollen künftig in der Pestalozzistraße unterkommen. Leerstehende Klassenzimmer gibt es dort nicht. Auf sinkende Schülerzahlen kann Rektor Peter Grau nicht bauen, eher im Gegenteil. Eine Erweiterung ist also nötig.

Gedanken, wie diese aussehen könnte, hat sich neben dem Schulleiter auch das Bildungsreferat gemacht. Laut Referent Köhler war die Suche nach geeigneten Ausweichräumen im Stadtteil erfolglos. Ein zusätzliches Gebäude auf dem Schulgelände in Modulbauweise fällt flach: Dieses würde zum einen den gesamten Schulhof in Anspruch nehmen und wäre zum anderen mit Kosten von rund 2,7 Millionen Euro zu teuer. Mietcontainern wurde ebenfalls eine Absage erteilt. Was bleibt, ist ein Umbau des Turnhallentrakts. Aktuell wird nur die untere Halle genutzt, die obere ist aus statischen Gründen gesperrt und mit Stützbalken gesichert. In jedem der beiden Räume können laut Schulverwaltung drei Klassenzimmer untergebracht werden, dann stünde aber keine Turnhalle mehr am Ort zur Verfügung.

Bereits jetzt absolvierten etliche Klassen ihren Sportunterricht beim TSV 1871 am Meierweg, sagt Grau. Aus diesem Grund wäre es ihm lieber, wenn nur die obere Turnhalle umfunktioniert und bei der Unterbringung der Klassen nach kreativen Lösungen gesucht würde.

Turnhallenumbau ist Übergangslösung

Der Umbau muss bis zum September 2019 abgeschlossen sein. Unabhängig, ob er eine oder zwei Turnhallen umfasst, ist er nur als Übergangslösung gedacht. Um die ausgelagerten Klassen dauerhaft am Stammsitz unterzubringen, erwägt die Stadt mittelfristig eine Erweiterung der Martinschule. Diese soll mit einer Sanierung des Bestandsgebäudes einhergehen, denn auch hier ist die Mängelliste lang. Für einen Zeitplan und eine Kostenschätzung ist es noch zu früh.

