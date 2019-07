vor 30 Min.

Zweiter Hanfladen eröffnet in Augsburg

Die zweite Filiale von "Hanf - der etwas andere Bioladen" hat am Donnerstag in Augsburg im Univiertel eröffnet.

Nachdem Anfang des Jahres ein großer Hanfladen im Helio-Center am Hauptbahnhof eröffnet hatte, gibt es in Augsburg jetzt eine nächste Filiale.

Seit Donnerstag gibt es einen zweiten Hanfladen in Augsburg. Nach der Eröffnung der Ladenkette "Hanf – der etwas andere Bioladen" im Januar im Helio-Einkaufszentrum hat eine weitere Filiale in der Salomon-Idlerstr. 24c im Univiertel aufgemacht. "Augsburg verträgt einen zweiten Laden rund um den grünen Rohstoff Hanf", sagt Wenzel Cerveny (58), geschäftsführender Gesellschafter der DCI Cannabis Institut GmbH (München).

Neuer Hanfladen im Augsburger Univiertel

Der zweite Augsburger Hanf-Laden ist mit 50 Quadratmetern wesentlich kleiner als der am Hauptbahnhof. Daher gibt es dort keine Hanf-Kleidung oder Schuhe. Diese würden nur im 140 Quadratmeter großen Hauptgeschäft im Helio-Einkaufszentrum angeboten, heißt es in einer Pressemitteilung. In der neuen Filiale im Univiertel gibt es alle wesentlichen Produkte aus dem Hanf-Vollsortiment, wie Nudeln, Käse, Mehl, Pesto oder Kaffee. Dazu Hanfsamen, Hanfproteine und eine Auswahl an Cannabidiol (CBD-) Ölen. "Wir decken den grünen Rohstoff in seiner ganzen Breite vom Samen über Stängel bis hin zur Blüte ab. Hanf kommt bei den Augsburgern gut an", sagt Cerveny.

Die beiden Augsburger Geschäftsführer Robert Majetic (40) und Cristian Camassa (30) kümmern sich zusammen mit acht Mitarbeitern auch um die neue Niederlassung. Der neue Hanfladen in der Salomon-Idlerstraße am Europaplatz hat dienstags bis freitags von 11 bis 19 Uhr und samstags von 11 bis 16 Uhr geöffnet. (ina)

Lesen Sie dazu auch: Was Kunden im Hanfladen suchen

Themen Folgen