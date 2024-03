Müllabfuhr in Augsburg: Wann wird welche Tonne abgeholt und was darf rein?

Biotonne, Restmüll, Papiertonne und Plastikmüll: Welcher Müll in welche Tonne gehört und wo Sie erfahren können, wann ihre Mülltonnen in Augsburg geleert werden.

Die Müllabholung in der Fuggerstadt ist Aufgabe des Abfall- und Entsorgungsbetriebs der Stadt Augsburg (AWS). Was viele nicht wissen: Augsburg war bei der Mülltrennung ein Vorreiter – und etablierte das "Vier-Tonnen-Holsystem". Zu diesem gehört zum Beispiel der 14-tägige Abholrhythmus zwischen schwarzer und brauner Tonne. Welcher Müll in welche Tonne gehört und wo Sie herausfinden können, wann der Müll in Ihrer Straße abgeholt wird, erfahren Sie in unserer Übersicht.

Abfuhrkalender Augsburg: Wann ist die Müllabholung?

In Augsburg gibt es vier verschiedene Mülltonnen. Jeweils eine für Papier und Pappe (grüne Tonne), Restmüll (graue Tonne), Kunststoffe und Metall (gelbe Tonne) sowie für Bioabfälle (braune Tonne). Alle Tonnen werden nach Angaben des AWS 14-tägig geleert, mit Ausnahme der Papiertonne. Sie wird alle drei Wochen geleert.

Die Mülltonnen sollen jeweils an ihrem Abfuhrtag ab 6.30 Uhr bereitgestellt werden. Dabei ist es am besten, wenn Sie die Tonne so an die Straße stellen, dass sie in nächster Nähe zum vorbeifahrenden Müllwagen steht und die Verkehrssicherheit gewahrt bleibt. Zudem sollte man laut AWS die Tonnen nicht überfüllen, den Deckel vollständig schließen, die Abfälle nicht einstampfen und die Tonne mit dem Griff zur Straße aufstellen.

Wann bei Ihnen die nächste Abholung ansteht, können Sie hier auf der Seite des AWS herausfinden. Hierzu geben Sie einfach Ihren Wohnort ein.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von ThingLink anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann ThingLink Oy Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Abholung von Plastikmüll in Augsburg: Was darf in die gelbe Tonne?

Laut Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) werden in der gelben Tonne oder dem Gelben Sack sogenannte Leichtverpackungen gesammelt. Das sind Verpackungen aus Kunststoff, Metall, Verbundstoffen und Naturmaterialien. Dazu gehören beispielsweise: Plastikbecher, Wurst- und Käseverpackungen, Eisverpackungen, Konservendosen, Alufolien, Getränkekartons, Plastiktüten, Kosmetikverpackungen aus Plastik und Styroporverpackungen.

Lesen Sie dazu auch

Nach Anhaben des AWS wird die gelbe Wertstofftonne alle 14 Tage geleert, öst­lich des Lechs vom AWS und westlich des Lechs von Remondis.

Abholung der Biotonne in Augsburg: Was darf in die braune Tonne?

Laut BMUV dürfen folgende Abfälle in die braune Tonne geworfen werden: Gartenabfälle und Schnittblumen, Topfpflanzen mit Blumenerde (ohne Topf), Eierschalen, Gemüse- und Obstreste, Salatabfälle, Käsereste, Kaffeesatz und -filtertüten, Milchproduktreste, Nussschalen, Speisereste, Teebeutel, Federn, Haare, Holzwolle, Holzspäne und Sägespäne von unbehandeltem Holz.

Die Biotonne wird in Augsburg alle 14 Tage geleert.

Abholung der Papiertonne in Augsburg: Was darf in die grüne Tonne?

In die Papiertonne gehören laut BMUV Zeitungen und Zeitschriften, Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton sowie Papiere, Kartons und Pappen aus Büros, Schulmaterial aus Papier, Broschüren und Bücher, unbeschichtetes Geschenkpapier, Eierkartons und Geschenkkartons.

Die Papiertonne wird alle drei Wochen geleert.

Abholung der grauen Tonne in Augsburg: Was darf in den Restmüll?

Laut der Verbraucherzentrale NRW gehören in den Restmüll beispielsweise Fisch-, Fleisch- und Wurstreste, Asche, Tierkot und Streu, verschmutzte Papiere, Hygieneartikel und Windeln, Staubsaugerbeutel, defekte Glühbirnen, ausgetrocknete Filzstifte, Zigarettenkippen, alte Fotos, zerbrochenes Porzellan oder Glas.

In Augsburg wird die graue Tonne alle 14 Tage abgeholt.

Sie sind nun Abfall-Experte? Hier können Sie ihr Wissen im Quiz testen: