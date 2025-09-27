Aufarbeitung des Impfzentrums wird zur Hängepartie: Droht der Stadt Augsburg ein Millionen-Streit?

Stadtintern waren längst drängende Fragen aufgekommen, da erreichte Mitte 2024 ein erster Schwung Unterlagen das Gesundheitsreferat. Absenderin war die Firma Bäuerle. Rund zwei Jahre lang, bis Ende 2022, hatte die Firma das Augsburger Corona-Impfzentrum betrieben und sollte nun Nachweise liefern, dass in Millionenhöhe abgerechnete Leistungen auch tatsächlich erbracht worden waren. Doch beim ersten Durchsehen dieser Unterlagen soll sich im Gesundheitsreferat vor allem Verwunderung breitgemacht haben. Nach Informationen unserer Redaktion versuchte Bäuerle damals etwa, den Personaleinsatz im Impfzentrum – ein Hauptkostenpunkt – unter anderem über Belege für die Lieferung von Wurstsemmeln nachzuweisen.

