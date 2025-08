Für Fälle wie diesen muss es bei Abschiebungen einen Spielraum geben

Einfach ist die Personalsuche in der Pflege schon lange nicht mehr. Arbeitsmigration ist deshalb in diesem Bereich kein neues Thema. Anwerbungen in den Ländern des Westbalkans werden seit Jahren im Gesundheitswesen praktiziert. In wenigen Wochen werden die ersten Inder in Augsburg ankommen, die die Altenhilfe angeworben hat. In den kommenden drei Jahren werden insgesamt 60 Frauen und Männer am Lech erwartet, die sich hier ein Leben aufbauen wollen.

