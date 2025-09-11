„Ich verliere meine zweite Heimat“: Wie eine Esso-Tankstelle zu einem Kultort wurde

Wenn für andere der Arbeitstag beginnt, geht er für Sugendran Veluppillai zu Ende. Seit 1990 steht Veluppillai Nacht für Nacht hinter der Theke der Esso-Tankstelle an der Blauen Kappe. Viele emotionale, schöne und traurige Momente hat der 58-Jährige in dieser Zeit erlebt. „Hier ist immer was los“, sagt er. Doch bald ist Schluss. Am 30. September schließt die stark frequentierte Tankstelle für immer ihre Pforten. Für Mitarbeiter und Kunden bedeutet das einen tiefen Einschnitt. „Ich verliere meine zweite Heimat“, sagt Veluppillai. Am Standort deuten sich große Veränderungen an.
Augsburg
