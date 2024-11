Neun Jahre Haft nach Messerstichen in Augsburger Bar

Neun Jahre Freiheitsstrafe, erst vier Jahre davon im Gefängnis, danach die Unterbringung in einer Alkohol-Entziehungsanstalt, so lautet das Urteil des Augsburger Landgerichts gegen eine 26-jährige Frau aus Augsburg. Jessica S. hatte im Januar in einem Lokal in der Jakoberstraße einen ihr unbekannten Gast mit dem Messer attackiert und schwer verletzt. Um Unheil über ihre Familie zu bringen, von der sie sich im Stich gelassen gefühlt habe, so ihr Motiv, hatte die Frau hinterrücks auf den Gast eingestochen. Jessica S. wurde wegen versuchten Mordes und schwerer Körperverletzung verurteilt, das Urteil wurde noch im Gerichtssaal rechtskräftig.

