Achtung Autofahrer: Bauarbeiten in der Hofrat-Röhrer-Straße starten

Im Stadtteil Spickel ist bis Ende April mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Autofahrer erhalten zwei Abbiegespuren in die Inverness-Allee.

Im Augsburger Stadtteil Spickel ist in den nächsten Wochen mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Grund ist eine Baustelle in der Hofrat-Röhrer-Straße. Am Montag haben die Arbeiten begonnen. Es gilt nun eine Einbahnstraße. Umleitungen sind ausgeschildert.

Umgebaut wird an der Hofrat-Röhrer-Straße der Kreuzungsbereich zur Inverness-Allee. Es wird künftig zwei Abbiegespuren aus der Hofrat-Röhrer-Straße geben. In der Vergangenheit kam es in diesem Bereich zu vielen Staus.

Baustelle im Stadtteil Spickel: Es gibt eine Einbahnstraße

Die Einbahnstraße verläuft von der Siebentischstraße kommend Richtung Inverness-Allee. Für den entgegengesetzten Verkehr Richtung Siebentischstraße (Zoo) ist eine Umleitung eingerichtet. Die Umleitung geht über die Inverness-Allee, Dr.-Grandel-Straße, Friedberger-Straße, Siebentischstraße bzw. Richtung Baumgärtnerstraße über Inverness-Allee, Dr.-Grandel-Straße, Friedberger Straße und Inverness-Allee. Im Kreuzungsbereich wird eine zusätzliche Abbiegespur in der Hofrat-Röhrer-Straße eingerichtet. Die Arbeiten dauern bis Ende April.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Lesen Sie dazu auch