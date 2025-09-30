Achtung, Autofahrer: Zollernstraße in Oberhausen ist gesperrt

Im Augsburger Stadtteil Oberhausen kommt es in den nächsten Wochen zu größeren Verkehrsbehinderungen. Dies teilt die Stadt Augsburg mit. Betroffen ist die Buslinie 35, die einen alternativen Weg fährt.

Aufgrund von Fernwärmearbeiten ist die Zollernstraße zwischen der Kreutzerstraße und dem Josef-Kerker-Weg gesperrt. Für die Vollsperrung der Zollernstraße ist für den Individualverkehr eine Umleitung über die Thomas-Breit-Straße, Kaltenhoferstraße, Donauwörther Straße und Ulmer Straße bzw. von der Ulmer Straße kommend über die Reinöhlstraße, Bürgermeister-Ackermann-Straße, Holzbachstraße, Badstraße, Langenmantelstraße, Donauwörther Straße, Kaltenhoferstraße und Thomas-Breit-Straße eingerichtet. Fußgänger können die Baustellen jederzeit passieren.

Klinik Josefinum: Umleitung ist eingerichtet

Die Zufahrt zur Klinik Josefinum bleibt gewährleistet. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Aufgrund der Sperrung muss die Buslinie 35 umgeleitet werden. Zwischen den Haltestellen „Haindl“ und „Oberhausen Bahnhof/Helmut-Haller-Platz“ fahren die Busse über die Heinrich-von-Buz-/Wertachstraße und Ulmer Straße und fahren die Haltestelle „Wertachbrücke“ sowie die Haltestellen „MAN“ und „Ottostraße“ des AVV in der Heinrich-von-Buz-Straße an. Die Haltestellen „Dieselbrücke“, „Bärenwirt / DRvS“ und „Josefinum“ entfallen in beiden Richtungen ersatzlos.

Die Arbeiten inklusive der Behinderungen im Nahverkehr dauern voraussichtlich bis Ende Oktober.