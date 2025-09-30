Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Achtung, Autofahrer: Zollernstraße in Augsburg-Oberhausen ist gesperrt

Oberhausen

Achtung, Autofahrer: Zollernstraße in Oberhausen ist gesperrt

Aktuell laufen Arbeiten an Fernwärmeleitungen. Buslinie 35 wird umgeleitet. Zufahrt zur Klinik Josefinum ist gewährleistet.
Von Michael Hörmann
    • |
    • |
    • |
    Die Zollernstraße in Oberhausen ist noch bis Ende Oktober gesperrt.
    Die Zollernstraße in Oberhausen ist noch bis Ende Oktober gesperrt. Foto: Peter Fastl

    Im Augsburger Stadtteil Oberhausen kommt es in den nächsten Wochen zu größeren Verkehrsbehinderungen. Dies teilt die Stadt Augsburg mit. Betroffen ist die Buslinie 35, die einen alternativen Weg fährt.

    Aufgrund von Fernwärmearbeiten ist die Zollernstraße zwischen der Kreutzerstraße und dem Josef-Kerker-Weg gesperrt. Für die Vollsperrung der Zollernstraße ist für den Individualverkehr eine Umleitung über die Thomas-Breit-Straße, Kaltenhoferstraße, Donauwörther Straße und Ulmer Straße bzw. von der Ulmer Straße kommend über die Reinöhlstraße, Bürgermeister-Ackermann-Straße, Holzbachstraße, Badstraße, Langenmantelstraße, Donauwörther Straße, Kaltenhoferstraße und Thomas-Breit-Straße eingerichtet. Fußgänger können die Baustellen jederzeit passieren.

    Klinik Josefinum: Umleitung ist eingerichtet

    Die Zufahrt zur Klinik Josefinum bleibt gewährleistet. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Aufgrund der Sperrung muss die Buslinie 35 umgeleitet werden. Zwischen den Haltestellen „Haindl“ und „Oberhausen Bahnhof/Helmut-Haller-Platz“ fahren die Busse über die Heinrich-von-Buz-/Wertachstraße und Ulmer Straße und fahren die Haltestelle „Wertachbrücke“ sowie die Haltestellen „MAN“ und „Ottostraße“ des AVV in der Heinrich-von-Buz-Straße an. Die Haltestellen „Dieselbrücke“, „Bärenwirt / DRvS“ und „Josefinum“ entfallen in beiden Richtungen ersatzlos.

    Die Arbeiten inklusive der Behinderungen im Nahverkehr dauern voraussichtlich bis Ende Oktober.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden