Unterführung nahe der Augsburger Messe ist gesperrt: Fußgänger kommen durch

Die Bahnunterführung nahe der Augsburger Messe ist bekannt: Es ist nicht viel Platz für Verkehrsteilnehmer. Derzeit ist die Unterführung für Autofahrer gesperrt. Fußgänger kommen durch.

Wie die Stadt Augsburg informiert, laufen Arbeiten zur Sanierung der Bahnunterführung. Die Unterführung ist deshalb für den Straßenverkehr in dieser Zeit komplett gesperrt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte Oktober.