Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Achtung: Bahnunterführung an der Augsburger Messe ist gesperrt für Autofahrer

Hochfeld

Unterführung nahe der Augsburger Messe ist gesperrt: Fußgänger kommen durch

In der Firnhaberstraße im Augsburger Stadtteil Hochfeld laufen Bauarbeiten. Das ist der Zeitplan.
Von Michael Hörmann
    • |
    • |
    • |
    Die Bahnunterführung in der Firnhaberstraße ist gesperrt.
    Die Bahnunterführung in der Firnhaberstraße ist gesperrt. Foto: Peter Fastl

    Die Bahnunterführung nahe der Augsburger Messe ist bekannt: Es ist nicht viel Platz für Verkehrsteilnehmer. Derzeit ist die Unterführung für Autofahrer gesperrt. Fußgänger kommen durch.

    Wie die Stadt Augsburg informiert, laufen Arbeiten zur Sanierung der Bahnunterführung. Die Unterführung ist deshalb für den Straßenverkehr in dieser Zeit komplett gesperrt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte Oktober.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden