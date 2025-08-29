Ärger am Augsburger Plärrer: Rabiater Besucher legt sich mit Polizeibeamten an

Unerfreulich endete ein Plärrerbesuch für einen 23-jährigen Besucher. Er legte sich mit der Polizei. Nun droht ihm Ärger.

Laut Polizei passierte der Vorfall am Donnerstag gegen 22 Uhr. Um diese Uhrzeit untersagten Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes eines Festzeltes zwei Personen den Zutritt. Da die 21-Jährige und der 44-Jährige den Anweisungen nicht nachkommen wollten, zogen die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes die Polizei hinzu. Die beiden Personen hatten einen 23-Jährigen als Begleiter.

Bei Eintreffen der Polizei beleidigte der 23-Jährige den Mitarbeiter. Außerdem verhielt er sich aggressiv gegenüber dem Mitarbeiter, so die Polizei. Die Polizei unterband den Streit. Allerdings verhielt sich der Plärrerbesucher weiterhin aggressiv. Er leistete Widerstand gegen die Beamten. (möh)