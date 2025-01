Ärger bei Jagdmesse: Messechef macht Jagdgegnern ein Angebot

Karin Oswald ist noch immer empört über das „primitive Verhalten“, das einige Besucher der Messe „Jagen und Fischen“ an den Tag legten. Als eine von knapp 50 Demonstrantinnen und Demonstranten stand die Jagdkritikerin am Samstag auf dem Augsburger Messegelände, um gegen die Hobbyjagd Flagge zu zeigen. „Sehr, sehr viele Jäger konnten nicht an uns Teilnehmern vorbeigehen, ohne uns zumindest den Vogel oder den ausgestreckten Mittelfinger zu zeigen. Es wurde beleidigt und gebrüllt, Teilnehmer der Demo wurden als Idioten beschimpft.“ Auch in der Messe gab es Konflikte: Aktivisten der Organisation „Animals Rebellion“ störten eine Podiumsdiskussion mit Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Augsburgs Messechef Lorenz A. Rau plädiert nun für einen sachlichen Dialog.

