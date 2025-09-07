Ärger in Augsburgs Altstadt: Anwohner sind über Lärm erbost

Der Sommer verabschiedet sich langsam aus Augsburg. Abends wird es kühler, das spüren unter anderem Wirte mit Außengastronomie. Noch immer herrscht zur Ferienzeit genügend Leben in der Stadt. Auch in der Altstadt ist viel los. Für manche Anwohner bleibt die Situation weiterhin unbefriedigend. Sie ärgern sich über Lärm, Ruhestörungen und Müll, den Passanten hinterlassen. Es gibt eine Initiative, die sich zum Sprachrohr der verärgerten Anwohner gemacht hat. Nun folgt der nächste Streitpunkt. Es geht um die Lärmwerte und deren Messung. Anwohner greifen die Stadt an. Umweltamt und Ordnungsamt halten dagegen und weisen die Kritik zurück.

