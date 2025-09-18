Ärger wegen Strafzettel bei FCA-Spiel: Warum die Stadt im Umfeld der WWK-Arena kontrolliert

Der Schmelzerbreitenweg ist ein Straßenzug in einem Wohngebiet in Göggingen. Unter der Woche findet man in der Regel stets einen Parkplatz. Anders sieht es aus, wenn der FCA ein Heimspiel austrägt: Der Schmelzerbreitenweg wird dann von Fans gerne als Ausweichparkplatz genommen – das wiederum ärgert Anwohner. Das Problem ist bei den zuständigen Stellen bekannt. Der städtische Ordnungsdienst kontrolliert und schreibt Falschparker auf.

