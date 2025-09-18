Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Ärger nach Strafzettel beim FCA-Spiel gegen Bayern: Das sagt die Stadt Augsburg

Augsburg

Ärger wegen Strafzettel bei FCA-Spiel: Warum die Stadt im Umfeld der WWK-Arena kontrolliert

Eine Autofahrerin ärgert sich darüber, dass sie beim ausverkauften Spiel gegen Bayern München einen 55-Euro-Strafzettel kassierte. Die Stadt wehrt sich gegen den Vorwurf der Abzocke.
Von Michael Hörmann
    • |
    • |
    • |
    Am Schmelzerbreitenweg wird bei FCA-Heimspielen oft falsch geparkt.
    Am Schmelzerbreitenweg wird bei FCA-Heimspielen oft falsch geparkt. Foto: Peter Fastl

    Der Schmelzerbreitenweg ist ein Straßenzug in einem Wohngebiet in Göggingen. Unter der Woche findet man in der Regel stets einen Parkplatz. Anders sieht es aus, wenn der FCA ein Heimspiel austrägt: Der Schmelzerbreitenweg wird dann von Fans gerne als Ausweichparkplatz genommen – das wiederum ärgert Anwohner. Das Problem ist bei den zuständigen Stellen bekannt. Der städtische Ordnungsdienst kontrolliert und schreibt Falschparker auf.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden