Ärger um abgelehntes Riesenrad am Plärrer: Wie die Stadt Augsburg reagiert

Ärger um abgelehntes Riesenrad am Plärrer: Wie die Stadt Augsburg reagiert

Ein Schausteller war jahrelang auf dem Volksfest vertreten und kam jetzt nicht mehr zum Zug. Deshalb klagt er. Nun äußert sich der Wirtschaftsreferent zu dem Fall.
Von Michael Hörmann
    Das Riesenrad Movie-Star ist neu am Augsburger Plärrer. Hinter den Kulissen tobt ein Streit.
    Das Riesenrad Movie-Star ist neu am Augsburger Plärrer. Hinter den Kulissen tobt ein Streit. Foto: Michael Hörmann 

    Bei diesem Fahrgeschäft am Augsburger Herbstplärrer gehen die Augen automatisch nach oben. Das Riesenrad „Movie-Star“ ist 48 Meter hoch, es dreht seine Runden erstmals auf Schwabens größtem Volksfest. Die Besucher nehmen das Angebot an. „Mir hat die Fahrt gut gefallen“, sagt ein jüngerer Mann. 36 verglaste Panorama-Gondeln, die jeweils Platz für sechs Personen bieten, gehören zum Fahrgeschäft. Hinter den Kulissen gibt es Ärger um das Riesenrad. Konkret geht es um die Vergabepraxis durch die Stadt Augsburg.

