Ärger um Bobs Bootshaus: Stadt Augsburg widerspricht der Kritik des Gastronomen

Die Stadt hat vor dem anberaumten Gespräch mit Gastronomen Stefan „Bob“ Meitinger nochmal deutlich gemacht, warum sie seinen Eis-Kiosk am Kuhsee-Restaurant kritisch sieht. Der Restaurantbau im Landschaftsschutzgebiet, den Meitinger seit dem Frühjahr betreibt, sei in seiner Historie bereits zweimal vergrößert worden (einmal mit Wintergarten, einmal mit südlichem Anbau). „Wir sehen eine Grenze erreicht, die irgendwann nicht mehr ausdehnbar ist“, so Baureferent Steffen Kercher. Meitinger habe bisher der Stadt auch nie dargelegt, warum ein Kiosk an dieser Stelle unabdingbar sei und er einen Eisverkauf nicht über eine Durchreiche aus dem Lokal heraus oder über einen mobilen Stand auf der Terrasse organisieren könne. Eine Einigung schloss Kercher nicht völlig aus, knüpft sie aber an Bedingungen.

