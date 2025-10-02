Ärger wegen Brunnen aus abgerissener Spichererschule

Acht Jahre nach dem Abriss der Spicherer-Schule in Pfersee-Nord gibt es nun Ärger wegen des Verbleibs der historischen steinernen Trinkbrunnen. Die städtische Wohnbaugruppe hatte die Jugendstil-Brunnen ausgebaut und eingelagert, bevor das Gebäude beseitigt wurde und stattdessen Wohnungen (“Michaelipark“) entstanden. Vor kurzem wurden die Steinbecken ans Haus der Bayerischen Geschichte gegeben. Laut WBG-Geschäftsführer Mark Dominik Hoppe habe sich in Augsburg über die vergangenen zehn Jahre nur eine Interessentin gefunden, eine Installation am geplanten Ort kam aber nicht zustande. Die Bürgeraktion Pfersee wütet nun, dass die Brunnen aus Augsburg verschwunden sind.

Kritik an WBG in Augsburg: „Denkbar schlechteste Verwalterin“

Die drei Wandbrunnen mit Tiermotiven seien ein Schmuckstück gewesen, vor allem aber seien sie ein historisches Zeugnis. „Erstmals konnten Kinder in Pfersee dort sauberes Trinkwasser schöpfen – in einem Stadtteil, der vor der Eingemeindung 1911 noch keine zentrale Wasserversorgung kannte“, heißt es in einer Erklärung. Die aufwendige Ausführung sei „Ausdruck der immensen Wertschätzung, die dem sehnlichst erwarteten, hygienisch einwandfreien Trinkwasser beigemessen wurde“, so der Pferseer Geschichtskenner Bernhard Kammerer. Die WBG habe sich als „denkbar schlechteste Verwalterin“ gezeigt. Man habe offenbar Platz im WBG-Lager gebraucht. Ein würdiger Platz für die Brunnen in der Wasser-Welterbe-Stadt Augsburg wären Staatstheater, Staatsbibliothek, Medizinfakultät oder die neu gebaute WBG-Zentrale gewesen, meint Kammerer.

„Wir haben klar gemacht, dass wir diese Brunnen jederzeit kostenfrei zur Verfügung stellen“

WBG-Chef Hoppe entgegnet, man habe sich seinerzeit große Mühe gegeben, die Brunnen fachgerecht auszubauen, sodass sie wiederherstellbar waren. Eine Wiederaufstellung habe die WBG aber nie zugesagt. „Wir haben von Anfang an klargemacht, dass wir diese Brunnen jederzeit kostenfrei zur Verfügung stellen, um sie einem neuen Zweck zuzuführen“, so Hoppe. Das Interesse sei aber minimal gewesen. Man habe im WBG-Lager in der Schillstraße eine Reihe von Gegenständen wie die Nepomuk-Figur aus Kriegshaber (sie soll im Zuge der Neubebauung des Linde-Areals wieder aufgestellt werden) oder den Äskulap-Stab des alten US-Krankenhauses (früher Flak-Kaserne) verwahrt. Nachdem das Lager kommendes Jahr für den Neubau von 185 geförderten Wohnungen weichen soll, habe man die Aufgabe, die Stücke in gute Hände abzugeben. Darum, so Hoppe, habe er das Haus der Bayerischen Geschichte angeschrieben, das einige Exponate wie die Brunnen abholte.

Falls Rückkehr nach Augsburg gewünscht, wäre das kein Problem

Laut Richard Loibl, Direktor des Hauses der Bayerischen Geschichte, sind die Brunnen nun im Steindepot eingelagert. Die Brunnen oder zumindest die Figuren könnten im Rahmen einer geplanten größeren Ausstellung, die sich Bayern ums Jahr 1900 widmen soll, eine Rolle spielen. Ein Aspekt werde der Fortschritt in der Wasserversorgung und Hygiene sein. „Während München lange als kranke Stadt galt, hatte Augsburg in Bayern hinsichtlich der genannten Themen eine führende Rolle“, so Loibl. Sollten die Brunnen für eine Ausstellung oder Wiederaufstellung in Augsburg benötigt werden, stelle man sie gerne zur Verfügung, betonte Loibl. Auch eine Integration in die Dauerausstellung in Regensburg als Symbol für die Urbanisierung des frühen 20. Jahrhunderts sei denkbar, wenn diese überarbeitet wird.