Agnes-Bernauer-Schule Augsburg gewinnt beim Schülerzeitungswettbewerb „Blattmacher“ den 1. Platz

Großer Erfolg für die Realschule der Stadt Augsburg: Die Schülerzeitung ABgeSchrieben der Agnes-Bernauer-Schule hat im bayerischen Schülerzeitungswettbewerb „Blattmacher“ den ersten Platz in der Kategorie Realschule erreicht. Ausgezeichnet wurde die zweite Ausgabe des Jahres 2024 mit dem Titel „Heldinnen“.

Der Wettbewerb „Blattmacher“ wird vom Bayerischen Kultusministerium gemeinsam mit der Süddeutschen Zeitung und der Nemetschek Stiftung veranstaltet. Eine Jury aus Jugendlichen, Medienprofis und Vertretern des Ministeriums wählte aus 125 eingereichten Zeitungen 22 Gewinnerredaktionen in sieben Kategorien aus.

Die AG Schülerzeitung der Agnes-Bernauer-Schule wird von Ilona Zobel und Kathrin Angermayr betreut. Die Jury lobte das konsequent umgesetzte Titelthema: „Das Heft ist humorvoll gestaltet, die Schülerinnen stehen im Mittelpunkt und zeigen unterschiedliche Perspektiven auf das Heldinnentum – etwa mit Porträts von Erfinderinnen, einem Beitrag über Barbie oder jungen Aktivistinnen.“ Auch das klare Layout fand Anerkennung.

Für den ersten Platz erhält die Redaktion 500 Euro. Als Siegerschule darf die Redaktion im kommenden Jahr in der Jury mitwirken und Workshops besuchen. Am Bundeswettbewerb nehmen die Augsburger ebenfalls teil – mit guten Chancen, so die Veranstalter.

Bereits im Oktober 2024 war ABgeSchrieben bei der Schulleitertagung der schwäbischen Realschulen doppelt erfolgreich: Die Redaktion gewann dort in den Kategorien „beste Reportage“ („Friedensvermittlerin an der Agnes“) und „bestes Foto“ („Frauenpower“) ein Preisgeld von insgesamt 100 Euro.