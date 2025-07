Airbus wächst und baut neue Produktionshalle

Über dem Eingang der Produktionshallen prangt es seit kurzem in großen Buchstaben: Airbus. Premium Aerotec, bislang schon eine Airbus-Tochter, ist seit 1. Juli offiziell ein Werk des europäischen Flugzeugbauers. Die Umbenennung in Airbus soll allerdings nicht die einzige Veränderung bleiben: Das Unternehmen wächst. Nach dem Neubau der Halle 130, wo der Rear Center Tank, das Herzstück des Langstreckenfliegers A 321 XLR, gebaut wird, entsteht nun eine neue Produktionshalle. Hier sollen auf etwa 10.000 Quadratmetern in Zukunft Rumpfschalen für Maschinen der A320-Familie gefertigt werden. Am Mittwoch war Spatenstich an der Kurt-Bösch-Straße. Der Bau der Sektion-15-Rumpfteile, die hier gefertigt werden sollen und sich in der Mitte der Maschinen, auf Höhe der Flügel befinden, sind im Zuge der umfassenden Neuausrichtung des Standorts nach Augsburg vergeben worden.

Die Produktion soll im Februar 2027 aufgenommen werden, so Standortleiter Saqib Raja. Er sei „zuversichtlich, dass wir das schaffen“. Die neue Produktionshalle wird mit modernsten Produktionsanlagen ausgestattet sein und auch Digitalisierung sowie automatisierte Fertigungsprozesse - etwa autonome Transportsysteme - spielen eine zentrale Rolle. „Die Investitionen von Airbus sind ein weiterer Meilenstein auf dem Weg Augsburgs zum zweiten großen Tech-Leuchtturm in Bayern“, so Fabian Mehring, bayerischer Staatsminister für Digitales.

Bei Airbus in Augsburg entstehen weiter neue Arbeitsplätze

Die Erweiterung des Standorts umfasst zusätzlich einen 1200 Quadratmeter großen Büro-Anbau direkt an der neuen Halle. Dazu wird ein Parkhaus gebaut, um auf einem bisherigen Fahrzeug-Abstellplatz den Raum zu schaffen, um überhaupt erweitern zu können. Insgesamt investiert die Konzernspitze einen dreistelligen Millionenbetrag in das bayerische Werk. Auch neue Arbeitsplätze entstehen: 160 Angestellte werden in Zukunft den Standort ergänzen, sagt Norbert Peer, Mitglied der Geschäftsführung von Airbus Aerostructures.

Seit der Corona-Pandemie befindet sich der Augsburger Airbus-Standort auf Aufstiegskurs. 1000 neue Beschäftigte sind seither dazugekommen. Und auch bei jungen Menschen ist das Unternehmen beliebt: 750 Bewerbungen gehen jedes Jahr für Lehrstellen an dem Standort ein.