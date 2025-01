Minister Aiwanger soll nach Stopp im Schlachthof vermitteln

Im Fall des Schlacht-Stopps für Schweine am Augsburger Schlachthof schaltet sich nun auch der stellvertretende Ministerpräsident und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) ein. Das Ministerium bestätigte entsprechende Informationen unserer Redaktion. Demnach wird Aiwanger am Samstag auf Einladung des hiesigen Bundestags-Direktkandidaten der Freien Wähler, Michael Wörle (zugleich Bürgermeister in Gersthofen), mit Vertretern des Fleischerhandwerks, des Schlachthofes sowie des Veterinäramts über die aktuellen Entwicklungen im Schlachthof sprechen. Ob die Zusammenkunft ein konkretes Ergebnis hervorbringen wird, ist offen.

Jonas Klimm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hubert Aiwanger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schlachthof Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis