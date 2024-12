Vier Kinder, viel Verantwortung, wenig Geld: Eine Alleinerziehende erzählt

Wie kann man diese betroffene Familie unterstützen? Ich würde so gern etwas spenden, aber es widerstrebt mir an große Organisationen zu spenden, die das Geld dann so verteilen wie sie es für richtig halten. Ich möchte wissen wo genau meine Unterstützung hingeht. Gibt es sowas? Z.B. würde ich gern genau diese Frau unterstützen. Silke Mayr