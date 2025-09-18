Als Weizenbier noch „blöd und krank machte“: Eine historische Reise durch Augsburgs Kneipen-Szene

Für viele männliche Besucher klang die Einladung wohl verlockend: „Madame L‘amour in der Badewanne. Ein sensationelles Angebot herrlicher Mannequins in neuen Variationen.“ Wer letztlich an diesem Abend Madame L‘amour und die Mannequins live gesehen hat, ist nicht überliefert. Jedenfalls hatte die Nachtbar „Oase“ im Augsburger Stadtteil Pfersee keine Kosten und Mühen gescheut, um Ende der 1950-Jahre ein Programm für Nachtschwärmer anzubieten. Auch die Atlantic-Bar, die ebenfalls in Pfersee ihren Standort hatte, lockte ihre Gäste mit einem „internationalen Mitternachtskabarett“. Die Augsburger Wirtshauskultur war einst reich an solchen Veranstaltungen und Anekdoten.

Wolfgang Langner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Automat Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis