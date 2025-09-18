Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Als Weizenbier noch „blöd und krank machte“: Eine historische Reise durch Augsburgs Kneipen-Szene

Augsburg

Als Weizenbier noch „blöd und krank machte“: Eine historische Reise durch Augsburgs Kneipen-Szene

Das erste Automaten-Lokal gab es in der Stadt bereits um 1904, die Gäste zahlten nur zehn Pfennig. Von legendären Lokalen, illustren Gästen und eimerweise Bier.
Von Wolfgang Langner
    • |
    • |
    • |
    Diese Ansicht aus dem Jahr 1910 zeigt das „Kaiserautomat“ in der Unteren Maximilianstraße. Die Kunden zogen sich ihre Getränke aus Automaten, alles kostete zehn Pfennig.
    Diese Ansicht aus dem Jahr 1910 zeigt das „Kaiserautomat“ in der Unteren Maximilianstraße. Die Kunden zogen sich ihre Getränke aus Automaten, alles kostete zehn Pfennig. Foto: Stadtarchiv Augsburg

    Für viele männliche Besucher klang die Einladung wohl verlockend: „Madame L‘amour in der Badewanne. Ein sensationelles Angebot herrlicher Mannequins in neuen Variationen.“ Wer letztlich an diesem Abend Madame L‘amour und die Mannequins live gesehen hat, ist nicht überliefert. Jedenfalls hatte die Nachtbar „Oase“ im Augsburger Stadtteil Pfersee keine Kosten und Mühen gescheut, um Ende der 1950-Jahre ein Programm für Nachtschwärmer anzubieten. Auch die Atlantic-Bar, die ebenfalls in Pfersee ihren Standort hatte, lockte ihre Gäste mit einem „internationalen Mitternachtskabarett“. Die Augsburger Wirtshauskultur war einst reich an solchen Veranstaltungen und Anekdoten.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden