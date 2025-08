„Massiv unterschätztes Problem“: Altersdepressionen in Augsburg nehmen zu

Die Frau ist in einem desolaten Zustand. Sie zittert, kann kaum laufen, isst nicht mehr. Hinter ihr liegen dramatische Wochen, ein Suizidversuch, eine Reanimation, ein längerer Aufenthalt in der Intensivstation. Nun aber erreicht die Seniorin, die unter schweren Altersdepressionen leidet, endlich einen Ort, an dem sie Hilfe bekommt. Im Augsburger Bezirkskrankenhaus (BKH) wird die Frau intensiv behandelt – bis hin zu einem Therapieverfahren, bei dem das Gehirn mit Stromimpulsen stimuliert wird. Und es wirkt, die Frau kann das BKH bald wieder verlassen. Sie lebt heute wieder „ein ganz normales Leben“, wie BKH-Chef Alkomiet Hasan berichtet. Fälle einer Altersdepression träten am BKH „nahezu täglich“ auf – und stünden für ein Problem, „das auch in Augsburg massiv unterschätzt wird“.

