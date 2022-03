Bäderamt verbietet Saunameistern im Alten Stadtbad, Kaffee zu servieren

Die Stadt scheint die Buchstaben des Gesetzes gerade erst so richtig zu entdecken. Kaffee in der Sauna, illegale Abwässer aus dem Freibad und was kommt als nächstes?



Lieber Herr Enniger, wenn man den Berichten über marode Bäder glauben darf, dann haben Sie offensichtlich ganz andere Baustellen in Ihrem Ressort. Statt engagierte Mitarbeiter zu frustrieren, wäre es wohl klüger die Arbeitszeit mit diesen wesentlichen Projekten zu füllen. Vielleicht hätte man hier einfach einen Personalgestellungsvertrag für die Schublade produzieren können, wenn das aus Ihrer Sicht hilfreich ist, anstatt ein Fass aufzumachen. Ist nicht so fernliegend, oder?



Und für die nächste Marginalien, die in den Akten auftaucht folgende Leitlinie: "Natürlich achte ich das Recht! Aber auch mit dem Recht darf man nicht so pingelig sein.", Adenauer.



