Nach Ausstieg des größten Altkleiderentsorgers: Wie geht es in Augsburg weiter?

Der Sommer neigt sich dem Ende zu, es wird kühler. Und so haben die Mitarbeiter der Aktion Hoffnung, die in Augsburg die städtischen Altkleidercontainer leeren, momentan mit jeder Menge aussortierten Sommerkleidern, T-Shirts und kurzen Hosen besonders viel zu tun. Nachdem die Firma Texaid als bisher größter Entsorger um den Jahreswechsel ausgestiegen war, hatten sich die Kleidersäcke zeitweise vor den vollen Container gestapelt. Eine im Januar in Kraft getretene neue EU-Richtlinie, wonach Textilien nicht mehr im Restmüll entsorgt werden sollen, machte die Verwirrung perfekt und setzte den ohnehin stark angespannten Markt noch mehr unter Druck. In Nürnberg plant das Rote Kreuz gar, jeden fünften Container abzubauen, weil sich die Sammlung finanziell kaum noch rentiert. Doch wie ist die Lage aktuell in Augsburg?

Der frühere Entsorger Texaid hat inzwischen Insolvenz angemeldet

Nach dem Ausstieg der bundesweit tätigen Firma Texaid, die mittlerweile Insolvenz angemeldet hat, hatte die Stadt die frei gewordenen Container ausgeschrieben. Die Ausschreibung, an der sich trotz der schwierigen Marktlage mehrere Entsorger beteiligten, gewann die Aktion Hoffnung, die bisher schon ein Drittel der insgesamt 280 eigenen Container der Stadt geleert hatte und nun alle betreut. „Wir waren mit der Stadt sehr gut im Gespräch“, sagt dazu Johannes Müller von der Aktion Hoffnung. „Augsburg ist unser Kerngebiet, da kennen wir uns aus und haben die nötige Infrastruktur und Logistik, um das zu stemmen.“

Selbst wenn die Marktlage aktuell „unfassbar schwer“ sei. Auch bei der Stadt Augsburg weiß man um die Herausforderungen, vor denen Entsorger stehen. Dennoch heißt es auf Anfrage vom Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb man wolle die Zahl der Container beibehalten, um ein gutes Angebot für die Augsburgerinnen und Augsburger aufrechtzuerhalten.

Das Rote Kreuz sucht in Augsburg sogar zusätzliche Standorte für Container

Damit die Aktion Hoffnung nicht, ähnlich wie zuletzt Texaid, wirtschaftlich in Bedrängnis komme und die Altkleiderentsorgung in Augsburg wieder gefährdet wird, habe man vertragliche Regelungen getroffen, heißt es von der Stadt. Texaid hatte als einen Grund für den Ausstieg in Augsburg argumentiert, dass die von der Stadt zur Verfügung gestellten Container untauglich und potenziell sogar gefährlich seien. Eine Argumentation, der Johannes Müller von der Aktion Hoffnung nicht folgen kann. „Die Behälter hat die Stadt ja schon einige Jahre. Und jeder konnte sie sich im Zuge der Ausschreibung anschauen. Die sind nicht auf einmal gefährlich geworden.“

Anders als in Nürnberg plant auch das Bayerische Rote Kreuz in Augsburg nach Angaben einer Sprecherin aktuell nicht, Container abzubauen. Ganz im Gegenteil sei man für den neuen Second-Hand-Shop, der kürzlich am Obstmarkt eröffnet hat, aktuell auf der Suche nach weiteren Aufstellmöglichkeiten für Altkleidercontainer. Man wolle das Angebot in Augsburg weiter ausbauen und die nachhaltige Nutzung von Kleidung in der Stadt, die kürzlich zur Vintage-Hauptstadt gekürt wurde, fördern.