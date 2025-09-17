Auch Jüngere haben Alzheimer: Für Angehörige gibt es eine neue Anlaufstation

Die Anruferin meldete sich telefonisch bei der Alzheimer-Gesellschaft. Die Frau schilderte ihre Sorgen mit ihrem 56-jährigen Mann, der seit vier Jahren an Alzheimer erkrankt sei und zu Hause lebe. Für sie sei die Betreuung herausfordernd, sagte die Ehefrau. Innerhalb von kurzer Zeit meldeten sich unabhängig davon zwei andere Frauen, die ähnliche Gedanken am Telefon schilderten. Für die ehrenamtlichen Kräfte der Alzheimer-Gesellschaft war diese Entwicklung der Anschub, aktiv zu werden. Bei einem Treffen führte man die drei Frauen zusammen. „Man hatte das Gefühl, die Frauen würden sich schon ewig kennen“, sagt Jörg Fröhlich, Vorsitzender des Vereins. In der Betreuung von Angehörigen erlebe man verstärkt, „dass auch jüngere Menschen an Alzheimer erkranken“, so Fröhlich. Darauf wird reagiert: Eine Angehörigengruppe für Partner von Früherkrankten wird ins Leben gerufen.

Wer sich bei der Alzheimer-Gesellschaft meldet und um Hilfe bittet, kann dies anonym tun. Die drei Frauen gaben ihre Namen beim Anruf an. Daher habe man den Kontakt knüpfen können, erläutert Fröhlich. Man gehe sensibel mit den Daten um. Die drei Männer sind 56, 64 und 69 Jahre alt. Sie seien teils länger an Alzheimer erkrankt. Die Betreuung erfolge in der Familie, teils wüssten Nachbarn Bescheid.

Fröhlich engagiert sich seit Längerem in der Alzheimer-Gesellschaft. Er sagt: „Partner stehen in einer extrem belastenden Situation. Sie müssen nicht nur die Versorgung des erkrankten Menschen organisieren, sondern gleichzeitig oft noch im Beruf bestehen.“ Dazu komme die seelische Last. Das gemeinsame Leben verändere sich, Zukunftspläne würden zerbrechen: „Man muss lernen, mit dem schmerzhaften Verlust in der Partnerschaft umzugehen.“

Genau an diesem Punkt wolle man mit dem neuen Angebot interessierte Personen entlasten, heißt es. Alzheimer ist weit verbreitet, auch wenn es für Betroffene und deren Angehörigen oft ein Tabuthema ist. In Bayern sind derzeit etwa 270.000 Menschen von einer Demenz betroffen. Auch in Augsburg spiegelt sich diese Entwicklung wider. Schätzungen zufolge leben rund 5500 bis 6000 Menschen mit einer Demenzerkrankung im Stadtgebiet. Fröhlich: „Hinter jeder Zahl stehen Lebensgeschichten, Familien und Angehörige, die tagtäglich mit den Herausforderungen der Erkrankung umgehen.“

Die Angehörigengruppe trifft sich im geschützten Raum

Die Angehörigengruppe möchte einen geschützten Raum schaffen, in dem sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer öffnen, Sorgen teilen und von den Erfahrungen anderer profitieren können. „In der Gruppe soll niemand das Gefühl haben, mit seinen Problemen allein zu sein“, betont Anne Weber, die die Treffen gemeinsam mit Fröhlich moderiert. „Wir möchten Struktur geben, aber die Themen sollen aus der Gruppe kommen. So entsteht ein Miteinander, das Kraft gibt.“

Die Treffen sind auf maximal zwölf Personen begrenzt, um Vertrauen und Nähe zu ermöglichen. Sie finden künftig einmal im Monat am Abend statt und dauern rund 1,5 Stunden. So können auch Berufstätige teilnehmen. Erster Termin ist am Donnerstag, 23. Oktober, um 19 Uhr im Zeughaus. Unter info@alzheimer-augsburg.de ist eine Anmeldung erforderlich.

Sarah Straub hat das Buch "Lebensmut trotz(t) Demenz" geschrieben. Sie tritt in Augsburg auf. Foto: Hauke Dressler

Jedes Jahr am 22. September ist Welt-Alzheimertag. Er steht in diesem Jahr unter dem Motto „Demenz – Mensch sein und bleiben“. Die Alzheimer-Gesellschaft Augsburg möchte an diesem Tag ein Zeichen setzen. An diesem Montag, 22. September, ist die Liedermacherin, Autorin und Psychologin Sarah Straub im Augustanasaal Augsburg zu Gast. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei, eine Reservierung nicht möglich. Zu den Gästen zählt Sozialreferent Martin Schenkelberg, der die Veranstaltung eröffnen wird. Der Welt-Alzheimertag wurde im Jahr 1994 ins Leben gerufen, um weltweit auf die Situation der Menschen mit Demenz und ihrer Angehörigen aufmerksam zu machen.

Buchautorin Sarah Straub tritt in Augsburg auf

Die promovierte Diplom-Psychologin Sarah Straub leitet eine Demenz-Sprechstunde am Universitätsklinikum Ulm, ist Expertin für die Frontotemporale Demenz und hat sich bundesweit als Liedermacherin und Autorin einen Namen gemacht. In ihrem gleichnamigen neuen Buch erzählt sie von Begegnungen mit Menschen mit Demenz, die sie im klinischen Alltag, aber auch im privaten Umfeld geprägt haben. Diese Geschichten verbindet sie in der Konzertlesung mit Liedern, die das Publikum tief berühren, sagt Fröhlich.