Am Montag wird der Pavillon unter der Perlach-Kuppel eröffnet

Der Info-Pavillon zur Perlachturm-Sanierung in Augsburg wird am kommenden Montag eröffnet. Unter der Turmzwiebel des Perlach, die während der Sanierung bis Sommer 2027 auf einer Stahlkonstruktion vor dem Rathaus ruht, werden Bürger Einblicke in die Geschichte und die aktuellen Sanierungsmaßnahmen sowie die künftige Innengestaltung des Perlach bekommen. In den vergangenen Tagen wurden an den Seitenwänden der Stahlkonstruktion Wände mit Info-Aufdrucken angebracht. Liegenschaftsreferent Wolfgang Hübschle (CSU) sprach von einem „kleinen Perlachturm-Erlebnis“ für Augsburger und Touristen.

Unterdessen gehen die Arbeiten im Inneren des Turms weiter. Die „spannende Phase“ im Inneren des Turms beginne jetzt, so Baureferent Steffen Kercher (parteilos). In den kommenden Monaten werden die Natursteine der Aussichtsplattform abgetragen. Im Herbst/Winter 2025 soll die marode Stahlbetontreppe aus dem Turm herausgesägt und in Einzelstücken aus dem oben offenen Turm herausgehoben werden. Dann startet die Sanierung von Natursteingeschoss und Fassadenbauteilen, bevor im Frühjahr/Sommer 2026 die neue Treppe aus Stahl eingehoben wird. Sie soll in Abschnitten diagonal durch den Turm führen. „Ich freue mich schon sehr auf diesen Dialog von alter und neuer Baukunst“, so Kercher.

Im Herbst 2027 soll die Sanierung des Perlachturms fertig sein

Zwischen Sommer 2026 und 2027 erfolgen Verputzung der Fassade, Wiederaufbau des Natursteingeschosses und im Frühjahr/Sommer 2027 die Re-Installation der Turmzwiebel. Im Herbst 2027 soll dann alles fertig sein. Laut Stadt seien aber Verschiebungen möglich, weil es sich um alte Bausubstanz handelt.

Wenn der Turm fertig ist, soll der Aufstieg über die neue Treppe mit Zwischenpodesten ein besonderes Erlebnis sein. Zudem werden Besucher die Turamichele-Figur ganzjährig bestaunen können. Geöffnet werden auch ein Fenster vom Turm in die Kirche St. Peter am Perlach sowie der „verschollene Raum“. Dabei handelt es sich um ein seit Jahrhunderten zugemauertes Zimmer zum Fischmarkt hin. Hier wird ein Präsentationsraum zu Geschichte und Bauweise des Perlachturms eingerichtet.