Am Roten Tor fehlen öffentliche Toiletten

Das Schauspiel wiederholt sich regelmäßig. Ein Touristenbus hält vor der Freilichtbühne am Roten Tor und Touristen strömen heraus. Viele mit ihnen mit einem menschlichen Bedürfnis. „Nach der langen Fahrt suchen sie dringend nach einer Toilette - und finden weit und breit nichts“, weiß ein Anwohner, der ungenannt bleiben möchte. „Nach einigem Suchen verschwinden sie dann im Murdocks-Biergarten, um sich in den Büschen zu erleichtern“, beobachtet er fast täglich. Nicht nur für Touristen sind die fehlenden Toiletten an einem von Augsburgs kulturellen Hotspots ein Problem.

Der Biergarten am Roten Tor wird laut Anwohnern von Touristen als Toilette missbraucht. Foto: Anna Kondratenko

Das Rote Tor, die UNESCO-Wassertürme oder auch die Wallanlagen locken viele Menschen hierher. Doch ohne Ortskenntnis ist es schwierig, eine Toilette zu finden. „Viele meiner Gäste fahren mit der Straßenbahn zum Königsplatz, um dort auf die Toilette zu gehen“, berichtet der Inhaber des Kiosks am Roten Tor. Gerade für ältere Menschen sei es oft extrem unangenehm, erst ins Zentrum zu müssen, wenn die Blase drückt. „Viele sind regelrecht verzweifelt, wenn ich ihnen sagen muss, dass es am Roten Tor keine öffentliche Toilette gibt“, erzählt er.

Keine Lösung sind die Grünanlagen hinter dem Kiosk. „Die sind so zugewachsen, dass viele dorthin gehen, obwohl das ein Kinderspielplatz ist“, weiß der Kioskbetreiber. Was dann den Ordnungsdienst auf den Plan rufe. „Ich habe mehrfach erlebt, dass bei schönem Wetter der Ordnungsdienst dort wartet und die Wildpinkler 50 Euro bezahlen mussten“, sagt der Mann.

Für den Tourismus sind fehlende Toiletten ein Problem

Auch aus Sicht des Tourismus sind die fehlenden Toiletten am Roten Tor ein Unding, sagt Regio-Augsburg-Chef Götz Beck. Angesichts der Bedeutung des Roten Tors mit dem Wasserturm-Ensemble für das UNESCO-Welterbe müsse hier dringend nachgebessert werden. In der ganzen Stadt gebe es zu wenig öffentliche Toiletten. „Die Situation am Rathausplatz hat sich mittlerweile gebessert - aber am Roten Tor ist es in der Tat ein Problem“, so Beck. Zwar stünden während der Freilichtbühnensaison Container zur Verfügung - doch das sei keine Lösung für das ganze Jahr. Man habe versucht, Gastronomen für das Projekt „Nette Toilette“ zu gewinnen - doch hätten sich zu wenige bereiterklärt mitzumachen, um wirklich etwas zu ändern. Bei „Nette Toilette“ lassen Gastronomen und Geschäftsinhaber Menschen ihr Klo benutzen, auch wenn sie nichts konsumieren.

Das Liegenschaftsamt der Stadt Augsburg bestätigt, dass es derzeit am Roten Tor keine dauerhafte öffentliche Toilettenanlage gibt. Bei Veranstaltungen in den Roten Torwallanlagen würden Toilettencontainer zur Verfügung gestellt. Dagegen will das Ordnungsamt von keinen Problemen wissen. Es gebe in dem Bereich keinerlei Beschwerden, auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Außendienst hätten keine Auffälligkeiten festgestellt. Es seien keine Bußgelder verhängt worden.

Das Rote Tor bekommt zwei Unisex-Toiletten

Das Problem der fehlenden Toiletten ist auch dem Augsburger Stadtrat bekannt. Es gibt einen Grundsatzbeschluss vom Juli zur „Neuen Toilettenperspektive der Stadt Augsburg“. Darin wurden sechs Standorte für neue Toilettenanlagen untersucht, schreibt das Liegenschaftsamt der Stadt. „Für die Anlage am Roten Tor ist vorgesehen, sie mit einer normalen Behinderten-Toilette und zwei Unisex-Kabinen zu errichten, weil eine direkte Anfahrbarkeit beziehungsweise das Parken mit dem Aus- und Einsteigevorgang vor einer „Toilette für Alle“ an der stark befahrenen Straße nicht realisierbar wäre“, heißt es weiter. Der genaue Standort sei noch in der Abstimmung. Das Projekt könnte in den Doppelhaushalt 2027/2028 eingebracht werden, so das Liegenschaftsamt.