Der Verkauf des Amann-Grundstücks ist eine Chance für Göggingen

Es kommt nicht mehr oft vor, dass ein Areal mit 50.000 Quadratmetern mitten im Augsburger Stadtgebiet angeboten wird. Der Verkauf des Amann-Grundstücks, des ehemaligen Ackdermann-Werks in Göggingen, ist eine einmalige Chance für den Stadtteil. Das Grundstück liegt idyllisch am Gögginger Wäldchen und wird vom Wertach-Kanal in zwei nahezu gleich große Hälften geteilt. Nebenan liegen das Luftbad und das Erholungsgebiet an der Wertach.

Fridtjof Atterdal Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Göggingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wertachkanal Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis