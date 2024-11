Warum das Ampel-Aus bei Augsburgs Kliniken Sorgen und Freude auslöst

In den meisten Augsburger Kliniken ist „Krankenhausreform“ längst zum Reizwort geworden. Kaum etwas hat sie in den vergangenen Jahren, seit dem Amtsantritt von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), derart beschäftigt wie der geplante große Wurf. Er sollte die Krankenhauslandschaft grundlegend umkrempeln – und rief gerade bei den kleineren Häusern Sorgen hervor, sie könnten auf der Strecke bleiben. Doch nun geht womöglich alles wieder auf Null. Nach dem Ampel-Aus droht die Reform zu scheitern. In Augsburger Kliniken wird die Entwicklung komplett unterschiedlich bewertet.

