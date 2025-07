An den Gymnasien wird es eng – doch Stadt und Landkreis finden keine gemeinsame Lösung

Das neunjährige Gymnasium führt an manchen Augsburger Schulen schon heute zu Platzproblemen. Doch steigende Schülerzahlen werden künftig eine noch größere Herausforderung für die Stadt und auch den Landkreis bedeuten. Ein von der Stadt in Auftrag gegebenes Schulgutachten, das die Entwicklung bis zum Jahr 2035 abbildet, bestätigt, dass die Schülerzahlen bis dahin deutlich ansteigen werden. Dadurch steigt auch der Raumbedarf. Zudem wird in Augsburg mit mehr Schülern aus dem Umland gerechnet. Vor Jahren war deshalb erstmals ein gemeinsames Gymnasium von Stadt und Kreis Augsburg im Gespräch. Doch der Landkreis hat inzwischen eigene Probleme, weshalb er der Kooperation mit der Stadt nun eine Absage erteilt.

