Warum jagst du Weltrekorde, André Ortolf?

André Ortolf führt ein Doppelleben. Hauptberuflich leitet er ein Recyclingunternehmen, doch in seiner Freizeit jagt er Weltrekorde – und das äußerst erfolgreich. Mehr als 500 Guinness-Weltrekorde hat er bereits aufgestellt, etwa 140 davon sind aktuell gültig. In der neuen Folge des Podcasts „Augsburg, meine Stadt“ gibt der Augsburger Einblicke in seine außergewöhnliche Leidenschaft.

Der Video-Podcast wird nicht angezeigt? Akzeptieren Sie dafür einfach die Einbettung oder klicken Sie auf diesen Link.

Die Bandbreite seiner Rekorde ist ebenso beeindruckend wie kurios. So lief Ortolf die 100 Meter in Skistiefeln in unter 14 Sekunden und verspeiste fast 1,1 Kilogramm Senf in nur 30 Sekunden. Ob schnellstes Trinken von Tomatensaft oder die meisten in einer Minute mit der Hand gefangenen Darts – kaum eine Herausforderung scheint ihm zu abwegig. Doch was treibt jemanden an, sich solchen Strapazen auszusetzen?

„Es ist schon ein bisschen leiden, aber es macht Spaß“, erklärt Ortolf im Podcast-Gespräch. Die Anerkennung und der persönliche Erfolg seien die Belohnung für die Mühe. „Und ja, vielleicht habe ich dann den Titel und das ist es irgendwie wert für mich.“ Viele seiner Rekorde erfordern nicht nur Geschick, sondern auch Ausdauer und Kreativität. Die Versuche finden meist zu Hause mit Zeugen und Videodokumentation statt – ganz im Sinne der Guinness-Regularien.

Augsburg als „Welthaupstadt der Weltrekorde“

Ortolf betont, dass bei seinen Rekordversuchen vor allem der Spaß und die Motivation zählen: „Mir geht es nicht um große Berühmtheit. Ich habe einfach Freude an diesen Dingen.“ Neben der eigenen Begeisterung möchte der Rekordjäger auch andere inspirieren, Grenzen zu überschreiten und Neues auszuprobieren. Seine vielleicht wichtigste Motivation beschreibt er so: „Man kann alles erreichen, wenn man an sich glaubt und an sich arbeitet.“

Für die Zukunft hat der Augsburger noch große Pläne. Er möchte auf allen Kontinenten der Erde Rekorde aufstellen und arbeitet derzeit an einem Kinderbuch über Weltrekorde. Sein nächstes Ziel: Augsburg zur „Welthauptstadt der Weltrekorde“ zu machen, wenn er selbst den Weltmeistertitel errungen hat.

Podcast „Augsburg, meine Stadt“ bei Spotify und Apple Podcasts

Den Podcast hören Sie sowohl hier im Artikel (indem Sie die Einbettung akzeptieren) als auch über alle gängigen Podcast-Plattformen. Nutzen Sie schon eine der gängigen Podcast-Apps wie Spotify oder Apple Podcasts, dann können Sie dort ganz einfach nach „Augsburg, meine Stadt“ suchen. Sie können auch auf die folgenden Direktlinks klicken.

Sie haben Fragen, Kritik oder Anmerkungen zu unserer Podcast-Reihe „Augsburg, meine Stadt“? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an: podcast@augsburger-allgemeine.de