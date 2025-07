AfD nominiert Andreas Jurca als Oberbürgermeisterkandidat

Am Freitag hat die Augsburger SPD Florian Freund zum Oberbürgermeisterkandidaten gekürt. Bereits einen Tag später folgte überraschend die nächste Partei mit ihrer Nominierung. Laut einer Pressemitteilung hat die Augsburger AfD am Samstag den AfD-Landtagsabgeordneten und Stadtrat Andreas Jurca zum Oberbürgermeisterkandidaten gewählt. Jurca hatte keinen Gegenkandidaten. Der 37-jährige Chemiker sitzt seit 2023 im bayerischen Landtag. Bereits im Jahr 2020 war er für die AfD ins Rennen um das Oberbürgermeisteramt gegangen. Damals holte Jurca 4,8 Prozent der Stimmen. Bei der Bundestagswahl landete die AfD in Augsburg im Februar mit 17,5 Prozent der Zweitstimmen auf Platz zwei hinter der CSU, mit hauchdünnem Vorsprung vor den Grünen. Mit diesem Ergebnis im Hinterkopf dürfte sich die AfD für die Kommunalwahlen 2026 deutlich mehr ausrechnen als noch 2020.

Raimond Scheirich ist auf Platz 2 der Stadtratsliste

Im Zuge der Nominierung für das Amt des Augsburger Oberbürgermeisters stellte die AfD daneben auch ihre Stadtratsliste auf. Die ersten drei Plätze belegen Andreas Jurca, Raimond Scheirich, der im Februar für die AfD in den Bundestag einzog, sowie Stadträtin Sabine Felker. Letztere war im November 2023 nach dem Ausscheiden von Markus Striedl in den Augsburger Stadtrat nachgerückt. Dort führt die vierköpfige Fraktion ein isoliertes Dasein und fällt durch dezidiert rechte Wortmeldungen auf. Die AfD Augsburg werde nach der Sommerpause ihr kommunalpolitisches Programm präsentieren, heißt es in einer Mitteilung. Im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung werde auch die Möglichkeit bestehen, die Kandidaten persönlich kennenzulernen. Neben Jurca sind aktuell drei weitere Kandidaten im Rennen um das Oberbürgermeisteramt. Als erste Partei nominierte die CSU die amtierende Oberbürgermeisterin Eva Weber, die Grünen gehen mit Martina Wild ins Rennen, die SPD mit Florian Freund.