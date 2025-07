Angeklagt wegen Mordversuchs auf Augsburger B17: Auf der Trage begann er zu weinen

Markus K. saß in seinem völlig zerstörten BMW und hämmerte auf das Lenkrad mit den Worten ein: „Nicht mal das schaffe ich.“ So zumindest schildert ein Polizist in seiner Zeugenaussage die Szene, als er an der Unfallstelle eintraf. Er ist nicht der einzige Zeuge, der den Vorwurf der Staatsanwaltschaft untermauert, K. sei an jenem Novembermorgen in selbstmörderischer Absicht in seinem BMW die B17 in Augsburg entlang gerast. Der 21-Jährige war bei seiner Fahrt mit dem Auto einer 61-Jährigen kollidiert, sie wurde dabei schwer verletzt. Der Azubi muss sich deshalb wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht verantworten (wir berichteten). Warum er nach dem Unfall gefesselt wurde.

