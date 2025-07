Angeklagt wegen Mordversuchs auf Augsburger B17: Beim Urteil fließen viele Tränen

„Donnerte“ Markus K. frühmorgens an Allerheiligen 2024 mit einer Tötungsabsicht die B17 entlang? Oder raste er, den Liebeskummer plagte, „nur“ im alkoholisierten Zustand durch Augsburg? Am Ende des Prozesses vor dem Augsburger Landgericht um einen Unfall auf der B17, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde, können die Plädoyers nicht weiter auseinanderliegen. Der Staatsanwalt will den 21-jährigen Angeklagten wegen Mordversuchs fünf Jahre hinter Gittern sehen. Seine beiden Verteidiger hingegen plädieren auf eine Bewährungsstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung. Als das Gericht das Urteil fällt, brechen etliche Zuschauer in Tränen aus.

Ina Marks Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

B17 Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mordversuch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis