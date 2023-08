AfD-Politiker Jurca weist Schilderung von möglichem Zeugen zurück

Ein Mann behauptet, Andreas Jurca kurz vor dem Angriff in auffälligem Zustand getroffen zu haben. Der Augsburger AfD-Politiker reagiert – und bestreitet.

Andreas Jurca hat Schilderungen eines jungen Mannes zurückgewiesen, der gegenüber unserer Redaktion angegeben hatte, er habe den Augsburger AfD-Politiker in der Nacht auf vergangenen Samstag gegen 0.30 Uhr getroffen. Er sei um 0.30 Uhr noch auf einem Grillfest gewesen, schrieb Jurca am späten Mittwochabend im sozialen Netzwerk "X" (ehemals Twitter). "Wieso kann eigentlich jeder Dahergelaufene ohne Konsequenzen irgendwas behaupten und die Zeitungen publizieren?" Das Ausmaß der Diffamierungen sei "schockierend". Und weiter: "Es bringt nichts – ich meld mich ab zu dem Thema."

Augsburger AfD-Politiker Andreas Jurca weist Schilderungen zurück

Jurca soll am frühen Samstagmorgen von bislang Unbekannten niedergeschlagen worden sein, ein entsprechender Notruf ging um 5 Uhr bei der Polizei ein. Der AfD-Politiker vermutet einen politischen Hintergrund, viele Fragen sind aber nach wie vor offen. Bei Recherchen im Stadtteil Oberhausen stieß unsere Redaktion am Mittwoch auf einen jungen Mann, der glaubwürdig schilderte, wie er Jurca in der Nacht auf Samstag um etwa 0.30 Uhr in der Schönbachstraße getroffen habe – also unweit des Orts, an dem der Angriff stattgefunden haben soll.

Wie der Mann sagte, sei Jurca dabei in Begleitung eines Mannes gewesen – und "ziemlich angetrunken". Jurca habe "ein bisschen getaumelt" und versucht, ihn und einen Freund zum Trinken zu animieren. Er habe jedoch abgelehnt. Der AfD-Politiker habe dabei offenbar hochprozentigen Alkohol bei sich gehabt und sei nach der Abfuhr zu einem anderen Tisch in der Nähe gegangen. Dort hätten ebenfalls Personen gesessen. Der Mann betonte, "100 Prozent sicher" zu sein, dass es sich beim Gegenüber um Jurca gehandelt habe.

Kriminalpolizei und Staatsschutz ermitteln zu Angriff in Oberhausen

Jurca selbst hat sich bislang nicht dazu geäußert, ob er zum Zeitpunkt des mutmaßlichen Angriffs Alkohol konsumiert hatte. Das Polizeipräsidium Schwaben-Nord teilte am Donnerstag auf entsprechende Anfrage mit, zu einer möglichen Alkoholisierung könne man keine näheren Angaben machen, und verwies auf den Schutz von Persönlichkeitsrechten. Zum Stand der Ermittlungen wurden am Donnerstag keine neuen Informationen bekanntgegeben.

Lesen Sie dazu auch