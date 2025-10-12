Angriff scheinbar ohne Grund

Am Donnerstag (9. Oktober) griff ein 44-jähriger Mann in der Viktoriastraße einen 29-Jährigen unvermittelt an. Der Angegriffene erlitt dabei leichte Verletzungen.

Gegen 10 Uhr schlug der 44-Jährige seinem Opfer plötzlich ins Gesicht und flüchtete anschließend. Eine Streife konnte den Tatverdächtigen wenig später festnehmen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der Mann noch am selben Tag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachts der vorsätzlichen Körperverletzung und setzte diesen in Vollzug. Der 44-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. (att)