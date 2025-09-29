„Ich habe immer wieder alles verloren“: Die Drogen ließen ihn lange Zeit nicht los

Seine Sucht hat ihn sein Leben lang begleitet, sagt Gerhard Meininger (Name geändert), 58. Es gab zwar längere Phasen, in denen er clean gewesen sei, in denen er längere Partnerschaften gehabt und als Elektriker bei verschiedenen Firmen gearbeitet habe. Aber dann sei die Sucht wieder zurückgekehrt. „Und ich habe immer wieder alles verloren“, sagt er. Vor vielen Jahren kam er zur Drogenhilfe Schwaben. Sie ist eine wichtige Anlaufstelle für ihn geworden. Auch wenn er jetzt, seit sechs Monaten, komplett clean ist, hält er den Kontakt zu den Mitarbeitern und zu den anderen Menschen, die die Hilfsangebote in Anspruch nehmen. Die Drogenhilfe Schwaben, die ein Teil des Sozialunternehmens Lehmbaugruppe ist, zählt im Jahr über 30.000 Kontakte, berichtet Geschäftsführer Uwe Schmidt. Und die Herausforderungen werden nicht kleiner.
