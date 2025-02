Annalena Baerbock: „Deutschland nicht immer schlecht reden“

Eine Woche vor der Bundestagswahl hat Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Sonntag bei einer Wahlkampfveranstaltung in Augsburg unterstrichen, welche Bedeutung der Wahlausgang für die Entwicklung Deutschlands haben werde. Von ihren Parteifreunden wurde sie frenetisch gefeiert. „Wir dürfen Deutschland nicht immer schlecht reden“, sagte Annalena Baebock. Jubel brach aus. Es gab aber auch die etwas stilleren Töne.

Auch im Bundestagswahlkampf 2021 war Baerbock in Augsburg

Auf Wahlkampftour zur Bundestagswahl in Augsburg zu sein, ist für die Grünen-Politikerin kein Neuland. Bei der Wahl im Jahr 2021 war sie Spitzenkandidatin ihrer Partei gewesen. Annalena Baerbock war damals an einem Montagabend vor mehr als 2000 Zuhörern in der Maximilianstraße aufgetreten. Dieses Mal ging es ins Warme. Die Veranstaltung fand vor 600 Gästen in der Kälberhalle statt. Als „politischer Mittagstisch“ mit der Augsburger Direktkandidatin Claudia Roth war die Veranstaltung angekündigt. Annalena Baerbock, die direkt von der Sicherheitskonferenz aus München kam, trommelte für ihre Partei und den Kanzlerkandidaten Robert Habeck, der ihr vor vier Jahren hatte den Vortritt überlassen müssen.

Claudia Roth ging am Sonntagmittag auf den Anschlag in München ein. Sie nahm Bezug zu geflüchteten Personen: „Wir brauchen keinen Generalverdacht.“ Trauer und Schmerz für die Opfer des Anschlags seien unendlich groß. Die getötete Mutter habe mit ihrer Vita für Ziele und Vorstellungen gestanden, wie sie von den Grünen vertreten werden. Die Zustimmung der Anhänger für Annalena Baerbock war für Roth eine Freude: „Man sieht, in Augsburg fliegen dir die Herzen zu.“

Baerbock in Augsburg: Die liberale Demokratie zählt

Annalena Baerbock bezeichnete die liberale Demokratie in ihrer Rede als kostbarstes Gut. Mit Blick auf München sagte sie. Die liberale Demokratie müsse die Kraft haben, um zu unterscheiden, wer Straftäter sei und wo Geflüchtete seien, die Schutz suchten. Die zurückliegenden Gewalttaten seien erschreckend. Es müsse nun darum gehen, die innere Sicherheit zu verbessern.

In den weiteren Ausführungen ging es unter anderem um die Rolle von Europa. United Europa, also ein vereintes Europa, war das Leitmotiv der Außenministerin. Die Ökologie dürfe in allen Diskussionen niemals außen vor bleiben: „Ziel muss es sein, Europa zu einem klimaneutralen Standort zu machen.“ Eine Aussage, die von den Gästen mit sehr viel Beifall aufgenommen wurde.

Baerbock machte sich nach dem Termin auf den Weg nach Ravensburg. Parteikollege Habeck war erst vor Kurzem zu Gast in Augsburg gewesen. Der Wirtschaftsminister folgte einer Einladung, um sein aktuelles Buch vorzustellen. Es war in diesem Fall keine Parteiveranstaltung. Anders sah es am Freitag aus. Noch ein weiterer prominenter Grüner weilte in Augsburg. Der Bundesvorsitzende Felix Banaszak, der auf Wahlkampftour unterwegs ist, sprach im Lokal „Beim Weissen Lamm“.

Baerbock in Augsburg: Es gibt strenge Sicherheitskontrollen

Der Auftritt einer Spitzenpolitikerin ist in diesen Zeiten aus Sicherheitsgründen eine Gratwanderung. Das zeigte sich am Sonntag einmal mehr. In der Kälberhalle war Nähe erlaubt. Die 600 Gäste mussten sich zuvor allerdings online anmelden. Sie erhielten ein Ticket, das am Eingang vorweisen mussten. Ein privater Sicherheitsdienst und Polizeibeamte waren vor Ort. Die exklusiven Sitzplätze an der kleinen Bühne waren zugeteilt für Mandatsträger und die Grüne Jugend.