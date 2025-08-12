„Erschrocken, wie mühselig das ist“: Ein Spielplatz, der niemanden glücklich macht

Man hatte das Gefühl, die Eltern am Anton-Stöckle-Weg im Augsburger Bärenkeller wollten nicht undankbar wirken. Immerhin wurde vergangenen Samstag dort ein Spielplatz für ihre Kinder eingeweiht - im Rahmen einer Feier, zu der auch Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) sowie SPD-Chef und OB-Kandidat Florian Freund als Ehrengäste und Redner eingeladen waren. Doch angesichts einer einzigen Rutsche und einer winzigen Sandkiste, die hier als neuer Spielplatz der Öffentlichkeit vorgestellt wurden, war es den wenigsten Bewohnern des Neubaugebietes wirklich zum Feiern zu Mute.

Icon vergrößern Thomas Maczurek (Mitte) hat sich dafür eingesetzt, dass die Kinder einen Spielplatz bekommen. Mit auf dem Bild sind seine Ehefrau Clarissa und Darina Seidl Foto: Anna Kondratenko Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Thomas Maczurek (Mitte) hat sich dafür eingesetzt, dass die Kinder einen Spielplatz bekommen. Mit auf dem Bild sind seine Ehefrau Clarissa und Darina Seidl Foto: Anna Kondratenko

Rund 50 Kinder leben in dem Neubaugebiet im Bärenkeller, berichten Anwohner. Und fast ein Jahr lang kämpften die Eltern mit der Stadt und den Bauträgern um einen Spielplatz, den es nach offizieller Lesart dort gar nicht geben sollte. Ungezählte Mails wurden hin und her geschrieben, bis sich zunächst der Bauträger erbarmte und zunächst den Bauschutt von der vorgesehenen Fläche räumte, auch die Stadt sagte schließlich eine Minimalausstattung für den Spielplatz zu. Genau die und auch nicht mehr haben die Anwohner nun bekommen.

„Verdammt erschrocken, wie mühselig das sein kann“

„Ich habe mich zum ersten Mal bei der Stadt für ein Thema eingesetzt und bin verdammt erschrocken, wie mühselig das sein kann“, sagt Spielplatz-Initiator Thomas Maczurek. „Hätten wir uns nicht eingesetzt, würden die Kinder heute noch mit Bauschutt spielen“, ist er überzeugt.

Als die Siedler ihre Häuser am Anton-Stöckle-Weg kauften, gingen sie davon aus, dass dort ein Spielplatz für ihre Kinder entstehen würde. Immerhin war die freie Fläche am Ende des Wendehammers der Straße klar als Spielplatz ausgewiesen - bis sich herausstellte, dass es ihn nicht geben sollte. Bauträger Dumberger erklärte gegenüber unserer Redaktion, das Zeichen im Bebauungsplan sei ein Platzhalter, falls das Gebiet irgendwann einmal erweitert werde; erst dann sollte dort ein Spielplatz geplant werden. Das Neubaugebiet sei von der Stadt abgenommen worden, damit sei klar, dass man alle vertraglichen Pflichten erfüllt habe. Auch die Stadt erklärte, mit der Realisierung des Baugebietes sei „noch kein Spielplatzbedarf ausgelöst worden“.

Immer wieder schickte Maczurek daraufhin E-Mails an die Stadt, an Oberbürgermeisterin Eva Weber und an den Bauträger. „Zunächst ging es mir darum, dass der Bauschutt beseitigt wird, damit unsere Kinder nicht im Dreck spielen müssen“, erzählt er. Tatsächlich sei der Schutt erst vor wenigen Wochen entsorgt worden. Doch auch den Spielplatz forderte der Familienvater vehement ein. „Ich glaube, irgendwann haben die keine Lust mehr auf meine Mails gehabt und nachgegeben“, sagt er. Dennoch ist er nun ernüchtert ob des geringen Angebots an Spielgeräten.

Spielplatz erst nach Erweiterung des Wohngebietes vorgesehen

OB Eva Weber sagte bei der Spielplatzeröffnung, ein richtiger großer Spielplatz sei erst bei einer Erweiterung des Wohngebietes vorgesehen. Was ein Vater kommentierte: „Bis dahin sind unsere Kinder erwachsen“. Außerdem versprach sie, dass noch zwei Bänke und ein Balanciergerät angeschafft würden. Neben Rutsche und Sandkasten gibt es aktuell noch einen Erdhügel, den sich die Kinder selbst zum Spielen angelegt haben. Auch einige Baumstämme trennen den Spielplatz von den angrenzenden Feldern, auf denen die Kinder balancieren können.

„Für mich gehören auf einen Spielplatz eine Wippe, eine Schaukel, ein kleines Karussell und etwas zum Balancieren“, kommentierte eine der anwesenden Mütter. Die Rutsche hat sie ihren Kindern verboten, weil auf dem Metall bei den aktuellen Temperaturen akute Verbrennungsgefahr bestehe. Denn Schatten sucht man auf dem Areal ebenfalls vergebens - bis die zwei kleinen Bäume, die die Stadt gepflanzt hat Schatten spenden, werden Jahre vergehen.