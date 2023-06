Augsburg

100 Jahre alter Biergarten kann wieder öffnen – doch Anwohner klagen weiter

Plus Der Garten des Augsburger Lokals Antons war wegen einer Anwohnerklage zu. Nun darf ihn die Wirtsfamilie mit strengen Auflagen wieder bewirten. Doch die Ungewissheit bleibt.

Von Jörg Heinzle

Es ist ein Wirtsgarten wie aus dem Bilderbuch. Große Kastanien werfen einen angenehmen Schatten, auf dem Kies stehen klassische Tische und Stühle, Vögel zwitschern. Als das Ehepaar Häuser vor knapp drei Jahren überlegte, die Augsburger Gaststätte "Mohrenkönig" (jetzt Antons) zu übernehmen, verliebten sie sich sofort in den über 100 Jahre alten Garten, der zu dem Lokal gehört. "Man fühlt sich hier sofort wohl", sagt Michaela Häuser. Inzwischen hat ihnen der Garten aber auch viel Ärger eingebracht. Weil sich mehrere Nachbarn gegen die Außengastronomie wehren, musste der Gastgarten im vorigen Sommer komplett geschlossen bleiben. Jetzt kann es, dank hoher Investitionen in den Lärmschutz und mit strengen Auflagen, draußen weitergehen. Doch noch immer plagt die Wirtsfamilie die Ungewissheit, wie es weitergeht. Denn eine Klage ist immer noch anhängig.

Das Antons, das etwas versteckt in einer Wohnstraße im Antonsviertel liegt, ist eigentlich eine Wirtschaft für das Stadtviertel. Die meisten Gäste kommen aus der Umgebung, sagen die Häusers, viele seien Stammgäste. Familienfeiern fänden hier statt, auch die Eigentümer von umliegenden Häusern träfen sich in dem traditionsreichen Lokal regelmäßig zu ihren Versammlungen. Entsprechend positiv sei auch die Resonanz vieler Anwohner, dass der Gastgarten nach einem Jahr Zwangspause wieder öffnen könne, berichten die Häusers. "Viele sprechen uns an und freuen sich", sagt Michaela Häuser. An diesem Donnerstag haben sie zum ersten Mal wieder draußen bewirtet; viele aus der Umgebung seien gleich am ersten Abend gekommen.

