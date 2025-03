Warum der „Just La Vie“ Fahrradladen schließen musste

Das Leben hat Christoph Schindler schneller eingeholt, als er es sich vorstellen konnte. Vor gerade einmal eineinhalb Jahren ist der Zweiradmechanikermeister im Antonsviertel mit seinem Fahrradladen „Just la Vie“ in eine neue berufliche Zukunft gestartet. Jetzt die bittere Realität: Ende Februar musste er sein Geschäft schließen.

Am Ende fehlten die finanziellen Reserven. „Das erste Jahr machst du Minus, das zweite Jahr geht auf Null heraus und dann beginnst du Geld zu verdienen, hat mein Steuerberater gesagt“, erzählt Schindler und schaut dabei nicht glücklich. Denn der Familienvater hatte unterschätzt, wie viel Geld man im Rücken haben muss, um die ersten harten Jahre zu überstehen. „Ich habe 60 Stunden die Woche gearbeitet und hatte genug zu tun - doch zum Leben hat es trotzdem nicht gereicht.“ Jetzt hat er die Reißleine gezogen und das Geschäft geschlossen. „Man stellt sich das anders vor - ein etablierter Laden, der über Jahre ein Teil des Viertels wird“, sagt der Zweiradmechaniker.

Noch vor wenigen Jahren bewegte sich Schindler in der Welt des Marketings, entwickelte Kampagnen und Konzepte für große Unternehmen. Doch mit 36 Jahren stellte er sich eine entscheidende Frage: „Will ich wirklich mein Berufsleben damit verbringen, Strategien für andere zu entwerfen?“ Die Antwort führte zum radikalen Kurswechsel. Er entschied sich für einen Neuanfang und absolvierte bei der Radstation Augsburg eine Ausbildung zum Zweiradmechatroniker für Fahrradtechnik. Anschließend erwarb den Meistertitel im Zweiradmechaniker-Handwerk. Mit 40 Jahren hatte er seinen Traum verwirklicht: In seiner eigenen Werkstatt, der „Just La Vie Cyclerie“, widmet er sich ganz dem, was ihn wirklich begeistert – dem Bau, der Reparatur und der Optimierung von Fahrrädern.

Tragfähiges Konzept zur falschen Zeit

„Ich halte mein Konzept immer noch für gut und tragfähig - es ist nur die falsche Zeit“, sagt Schindler. Neben dem Bau von maßgefertigten Edelstahlrädern sah er sich als Teil der großen Fahrradcommunity. Für „sein“ Antonsviertel wollte er die Anlaufstelle für alle Probleme und Wünsche ums Rad sein. Regelmäßig veranstaltete er Ausfahrten und andere Aktionen rund ums Fahrrad.

Gerade das Geschäft mit maßgefertigten Fahrrädern sei von Anfang an besser gelaufen, als er es sich vorgestellt habe, so Schindler. Die Auftragsbücher waren voll und er verschickte die Räder in Deutschland und Europa. „Allerdings ist so etwas extrem beratungsintensiv und ich habe viele Stunden mit Kundengesprächen verbracht, die ich nicht abrechnen kann“, so der Unternehmer. Auch die „Nachbarschaftshilfe“ bei den kleinen und großen Problemen rund ums Rad hätten nicht den nötigen Umsatz gebracht. Seine Frau habe ihn immer unterstützt - allerdings fing sie irgendwann an, von seinem Laden als seinem „Hobby“ zu sprechen, erinnert er sich.

Ein nachhaltiges Fahrrad lässt sich reparieren

„Geld verdienen die Händler, die auf der grünen Wiese verkaufen“, sagt Schindler resigniert. Es gehe darum, schnell viele Fahrräder zu verkaufen. Und obwohl sich die Fahrradcommunity immer als nachhaltig sehe, sei es am Ende des Tages der Preis, der zählt: „Ein nachhaltiges Fahrrad lässt sich reparieren - aber das kostet Geld.“ Die Lager der Händler seien voll. Es herrsche ein Preiskampf, den nur die großen Filialisten wirklich gewinnen könnten: „Dazu kommt, dass die Teile im Internet teilweise billiger sind, als ich sie im Einkauf vom Hersteller bekomme.“

„Ich werde dem Fahrrad sicherlich treu bleiben - aber irgendwo als Angestellter“, sagt er. Jetzt wolle er sich erst mal von den vielen schlaflosen Nächten erholen, für seinen dreijährigen Sohn da sein und selbst Radfahren. „Ich muss wieder Leichtigkeit spüren“, sagt Christoph Schindler.