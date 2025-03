Zwei leichtverletzte Fahrgäste nach Bremsmanöver

Um einen Unfall zu vermeiden, musste die Fahrerin eines Augsburger Linienbusses am Mittwoch so stark abbremsen, dass zwei Fahrgäste leicht verletzt wurden. Der Fahrer des Fahrzeugs, der das Bremsmanöver ausgelöst hatte, fuhr weiter. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizeiangaben am Mittwoch gegen 9 Uhr im Antonsviertel. Die 49-jährige Busfahrerin war auf der Schertlinstraße in Richtung Westen unterwegs, als ein Auto vor dem Bus von der Windprechtstraße nach rechts in die Schertlinstraße einbog. Um einen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge zu verhindern, musste die 49-Jährige den Bus stark abbremsen. Bei dem Vorfall wurden zwei Fahrgäste leicht verletzt. Der Autofahrer fuhr weiter.

Nach aktuellen Erkenntnissen handelt es sich bei dem unbekannten Fahrzeug um einen roten Kleintransporter. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden. (AZ)