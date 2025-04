Stadt Augsburg verschärft Sicherheitsvorkehrungen für die Dult

Am Karsamstag, 19. April, öffnet die Frühjahrsdult in Augsburg. Wie gewohnt präsentieren sich Händler auf der rund einen Kilometer langen Einkaufsstraße zwischen Vogeltor und Jakobertor. Zwei Wochen dauert die Dult. Letzter Verkaufstag ist am Sonntag, 4. Mai. Die Veranstaltung, die jedes Jahr auch im Herbst über die Bühne geht, führt stets zu Beeinträchtigungen von Anwohnern im Viertel in der Jakobervorstadt. Autofahrten sind zeitlich eingeschränkt. Dieses Mal werden die Beeinträchtigungen stärker ausfallen, was Anwohner massiv verärgert. Ein Teil von ihnen kommt an den beiden Wochenenden nicht zu Stellplätzen und Garagen. Parken auf der Straße ist erst gar nicht möglich, weil hier die Buden stehen. Die Stadt verweist auf strengere Sicherheitsauflagen, die aufgrund der Anschläge in den zurückliegenden Monaten notwendig seien.

Michael Hörmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dult Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis