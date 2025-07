Parkchaos an der Sportanlage Süd: Anwohner ärgern sich

Die Pläne für eine neue Boulderanlage des Deutschen Alpenvereins (DAV) an der Sportanlage Süd haben die Anwohner im Augsburger Süden aufgeschreckt. Denn dort, wo die Kletteranlage geplant ist, hatte man ihnen ursprünglich Parkplätze versprochen, sagt Lothar Bäuerle, Vorsitzender des Verwaltungsbeirates einer der angrenzenden Wohnanlagen. Die Parkflächen wären aus seiner Sicht auch dringend notwendig – bei Veranstaltungen herrschte an der Sportanlage das reinste Parkchaos, klagt Bäuerle.

260 Stellplätze sowie acht Behindertenstellplätze gibt es laut Stadt an der Sportanlage Süd. Was unter der Woche in der Regel mehr als genug ist, reicht am Wochenende oder bei Sportveranstaltungen bei weitem nicht aus, so Bäuerle - zumal 20 Stellplätze dauerhaft vermietet seien. „Allen Bewohnern unserer Wohnanlage ist bewusst, dass sie neben einer Sportanlage wohnen. Das heißt, es gibt Geräusche – ich vermeide absichtlich das Wort Lärm – sowohl von Sportlern als auch von Trainern und Publikum. Dass der Geräuschpegel auch mal stark ansteigt, wird hingenommen“, sagt er.

Bei Sportveranstaltungen ist die Situation unschön

Absolut unschön sei jedoch die Parkplatzsituation bei manchen Fußballspielen, Lauf-Veranstaltungen und Kletter-Events. Während an schönen Wochenenden der Parkplatz „gut gefüllt“ sei, sei er an diesen Tagen absolut überfüllt. „Nicht nur, dass absolut kein Parkplatz zu finden ist, sondern es werden Fahrzeuge auf den Fahrbahnen und den Grünflächen zwischen den Bäumen abgestellt.“ Es sei schon mehrfach vorgekommen, dass Autos auf den Grünflächen zwischen den Bäumen der Illsungstrasse abgestellt wurden, manchmal bis zur Schranke vor dem Stempflesee, beobachtet der Anwohner. Eigene Gäste brauche man an so einem Tag nicht einzuladen - es sei nahezu ausgeschlossen, dann einen Parkplatz zu finden.

Statt eines Boulder-Zentrums wünschen sich die Anwohner hier Parkplätze. Foto: Anna Kondratenko

Bäuerle erinnert sich an ein Versprechen der Stadt, den Parkplatzverlust auszugleichen, der mit dem Ausbau der Kletter- und Boulderhalle eingetreten sei. Und zwar auf der frei werdenden Fläche der Umkleiden, wenn diese einmal abgerissen würden. Das sei den Anwohnern bei einem Pressegespräch in der Blériot-Schule zugesagt worden. Wie berichtet, soll stattdessen dort jetzt eine Erweiterung des DAV-Kletterzentrums gebaut werden.

Ausbau der öffentlichen Parkflächen ist nicht vorgesehen

Die Stadt weiß nichts von so einem Versprechen, heißt es aus dem Sport- und Bäderamt. „An der Sportanlage Süd und am Kletterzentrum steht ein öffentlicher Parkplatz zur Verfügung, der von den Sporttreibenden und Besuchenden ebenso genutzt wird, wie von den Erholungssuchenden, die in den Stadtwald oder auf die Laufstrecken gehen. Ein Ausbau der öffentlichen Parkflächen ist nicht vorgesehen“, schreibt das Amt auf Anfrage. Es bestätigt, dass bei der Erweiterung des Kletterzentrums 2018 rund 95 Parkplätze weggefallen seien.

Die Parkprobleme sieht die Stadt als nicht so gravierend an. „Die Anzahl der sportlichen (Groß-)Veranstaltungen, die einen entsprechenden Parkdruck mit sich bringen, ist an der Sportanlage Süd überschaubar. Die Überfüllung des Parkplatzes resultiert in der Regel aus einer Kombination aus zwei oder drei zeitlich überlappenden Fußballspielen und einer Witterung, die zahlreiche Naherholungssuchende in den Siebentischwald lockt“ schreibt das Mobilitäts- und Tiefbauamt.