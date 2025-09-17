Icon Menü
Anwohner in Augsburg fordern den Erhalt der Pappeln – Protest gegen Fällungen

Augsburg

„Es ist eine Schande“: Diese Augsburger kämpfen gegen die Fällung von 20 Bäumen

Der Streit in Göggingen tobt seit zwei Jahren. Bei einem Vor-Ort-Termin fordern Anwohner den Erhalt der zwanzig noch stehenden Pappeln – und erwischen die Hessing-Stiftung auf dem falschen Fuß.
Von Jonas Klimm
    Die Gögginger kämpfen um die noch zwanzig stehenden Pappeln an der Mühlstraße. Foto: Anna Kondratenko

    Im Schatten hoher Bäume gibt Bernhard Dußmann gleich zu Beginn das Ziel aus: „Wir wollen die restlichen Pappeln retten“, sagt er. Es ist Mittwochvormittag bei strahlender Sonne und herbstlichen Temperaturen im Süden des Augsburger Stadtteils Göggingen. Dußmann und seine Mitstreiter Stephan Meyer und Christiane Held von der Bürgerinitiative „Erhalt der Pappeln am Mühlholz in Göggingen“ haben zum Vor-Ort-Termin geladen. Seit zwei Jahren versucht der Zusammenschluss die hochgewachsenen Pappeln an der Mühlstraße und Am Mühlholz zu erhalten. Die zuständige Hessing-Stiftung möchte sie altersbedingt fällen. Ursprünglich waren es 53 Bäume, nun stehen noch 20. An diesem Mittwoch stellen sich zwei Vertreter der Hessing-Stiftung und Umweltreferent Reiner Erben (Grüne). Die Stimmung ist hitzig.

