Augsburg „Es ist eine Schande“: Diese Augsburger kämpfen gegen die Fällung von 20 Bäumen

Der Streit in Göggingen tobt seit zwei Jahren. Bei einem Vor-Ort-Termin fordern Anwohner den Erhalt der zwanzig noch stehenden Pappeln – und erwischen die Hessing-Stiftung auf dem falschen Fuß.