Anwohner und Gewerbetreibende fordern mehr Begrünung auf dem Augsburger Holbeinplatz

Der Holbeinplatz machte zuletzt positive Schlagzeilen. Durch die Ansiedlung neuer Gastronomie ist an zentralem Ort in der Augsburger Altstadt Publikum zurückgekehrt, das vor allem in den Sommermonaten für Belebung sorgt. „Der Holbeinplatz ist ein besonders schöner Platz“, sagt auch Anwohnerin Sarah Alberth. Eines aber stört die junge Frau: die mangelnde Begrünung. „Es ist schade, dass die Stadt das Potenzial nicht ausschöpft.“ Vergangene Woche musste ein Ahornbaum krankheitsbedingt gefällt werden. Zudem befindet sich seit Jahren mitten auf dem Platz eine Sandfläche, auch hier stand früher ein Baum. Die Anwohner und Gewerbetreibenden haben zahlreiche Kritikpunkte – und setzen die Stadt unter Druck.

Der Ahorn war wohl nicht mehr zu retten, er wurde vergangene Woche gefällt. Geblieben ist ein Baumstumpf. Wird er nachgepflanzt? „Wenn es wieder so lange dauert wie bei der Winterlinde, dann gibt es wenig Hoffnung“, sagt Patricia Ganzenmüller, die direkt am Platz einen Schmuckladen betreibt. Eine Nachpflanzung sei hier seit Jahren nicht erfolgt. Der Zustand der weiteren Bäume sei ebenfalls kritisch. Indes, da sind sich die Anwohner und Gewerbetreibenden sicher, müsste die Situation nicht derart sein. Mehr Pflege und Schutz der Bäume vor Streusalz bzw. Hundeurin dürfte die Lebensdauer der Bäume verlängern, sind sie überzeugt.

Petition fordert, die Bäume in der Augsburger Altstadt zu erhalten

Unter anderem deshalb stellte der Architekt Sebastian Berz im Frühsommer Sitzgelegenheiten auf, die zudem als Blumenbeete dienen sollten. Bürger wollten sich um deren Pflege kümmern. Da Berz dies ohne Genehmigung der Stadt machte, musste er sie wenige Tage später wieder abbauen. Die Pflanztröge sind immer noch in einer Garage eingelagert. Nach Informationen unserer Redaktion wartet der Architekt bis heute auf eine Genehmigung seitens der Stadt. Seither hat sich auf dem Holbeinplatz bezüglich der Begrünung nichts getan.

Deshalb starteten die sogenannten „Freunde der Altstadt-Bäume Augsburg“ zuletzt eine Petition, um die Bäume in der Altstadt zu „retten“. Darin beklagen die Initiatoren die mangelnde Pflege der Bäume. Vorschläge und Ideen zur Verbesserung der Situation verhallten demnach in der Verwaltung. „Stattdessen verweisen die Ämter lediglich untereinander auf die jeweilige Zuständigkeit und es geschieht nichts weiter“, heißt es. Es brauche mehr Begrünung als Schattenspender und „natürliche Klimaanlage“, Luftfilter sowie als Lebensraum für Vögel und Insekten. Aktuell haben 74 Personen unterschrieben.