Arbeitsmarkt: Arbeitslosigkeit in Augsburg sinkt im September leicht

Augsburg

Arbeitslosigkeit in Augsburg sinkt im September leicht

Im September waren in Augsburg etwas weniger Menschen ohne Job als im August. Doch der Aufschwung fällt deutlich geringer aus als in den Jahren zuvor.
    Die Arbeitslosenzahlen in Augsburg erholen sich im September - aber weit unter dem bislang üblichen Niveau.
    Die Arbeitslosenzahlen in Augsburg erholen sich im September - aber weit unter dem bislang üblichen Niveau. Foto: Marcus Merk

    Wie für einen September üblich ist die Zahl der Arbeitslosen im Bezirk der Agentur für Arbeit Augsburg zurückgegangen. Das belegen aktuelle Zahlen. Allerdings zeigen diese auch, dass der Rückgang weit weniger deutlich ausfällt als in den Jahren zuvor. „Dies führt dazu, dass wir weiterhin einen hohen Stand Arbeitsloser haben und die Zunahme im Vergleich zum Vorjahr beträchtlich ist, nämlich über 2600 oder 14,8 Prozent“, so Agentur-Chefin Elsa Koller-Knedlik.

    Mit 12.555 Arbeitslosen (7,2 Prozent) gibt es derzeit so viele Menschen ohne Job wie zuletzt im Jahr 2006 im September. Auch der Stellenbestand geht wieder zurück und unterschreitet die Marke von 5000. „Insgesamt gesehen geht es der Wirtschaft nicht allzu gut. Was uns Hoffnung auf stabile Zeiten gibt, ist die Tatsache, dass wir keine Massenentlassungen größerer Firmen verzeichnen“, so Koller-Knedlik weiter. Auch Kurzarbeit sei derzeit kaum ein Thema. Zudem hoffe sie auf einen weiteren Rückgang der Arbeitslosen im Oktober, da dann das Studium beginne. (AZ)

